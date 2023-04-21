Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В Ростовской области продолжают расселять аварийные дома, получившие свой статус в период с 2012 по 2017 года. До конца текущего года из непригодного жилья планируют переселить 1464 человека. На данный момент новые квартиры получили лишь 205 граждан.
На расселение аварийных домов в этом году в Ростовской области выделили чуть больше миллиарда рублей. Еще 158 миллионов выделил Фонд развития территорий.
Ранее сообщалось, что в Ростове готовятся к сносу 289 домов в аварийном состоянии.