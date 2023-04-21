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Published Сегодня, 16:05

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До конца года из аварийных домов в Ростовской области переселят больше тысячи человек

21 апреля 2023, 16:05
Фото: 1MI
Больше тысячи человек переселят из аварийного жилья в Ростовской области
Более тысячи человек планируется переселить из аварийного жилья в Ростовской области до конца года, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области продолжают расселять аварийные дома, получившие свой статус в период с 2012 по 2017 года. До конца текущего года из непригодного жилья планируют переселить 1464 человека. На данный момент новые квартиры получили лишь 205 граждан.

Из аварийного жилья в Ростове будут расселять только тех, кто этого захочет
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На расселение аварийных домов в этом году в Ростовской области выделили чуть больше миллиарда рублей. Еще 158 миллионов выделил Фонд развития территорий.

Ранее сообщалось, что в Ростове готовятся к сносу 289 домов в аварийном состоянии.

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