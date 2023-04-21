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Донской школе запретили готовить еду из-за риска массовых отравлений

21 апреля 2023, 13:37
Фото: 1MI
Донской школе запретили готовить еду из-за риска массовых отравлений
В Ростовской области школе №43 в хуторе Ильичевка запретили готовить еду из-за выявленных нарушений, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Во время проверки работы пищеблока школы обнаружили сразу несколько нарушений, в том числе производственные помещения не поделили на несколько цехов. В результате с сырой и готовой продукцией сотрудники работали в одной зоне.

Овощи и мясо мыли там, где моют кухонную посуду, из-за чего не соблюдалась биологическую безопасность. В результате в продукты могли попасть посторонние предметы и частицы.

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«Все это могло привести инфекционным и неинфекционным заболеваниям, в том числе массовым», — уточнили в пресс-службе.

Теперь школе запретили в течение 60 дней готовить блюда.

Ранее стало известно, почему в школьных столовых в Ростовской области кормят невкусно.﻿

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