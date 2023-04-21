Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Во время проверки работы пищеблока школы обнаружили сразу несколько нарушений, в том числе производственные помещения не поделили на несколько цехов. В результате с сырой и готовой продукцией сотрудники работали в одной зоне.
Овощи и мясо мыли там, где моют кухонную посуду, из-за чего не соблюдалась биологическую безопасность. В результате в продукты могли попасть посторонние предметы и частицы.
«Все это могло привести инфекционным и неинфекционным заболеваниям, в том числе массовым», — уточнили в пресс-службе.
Теперь школе запретили в течение 60 дней готовить блюда.
Ранее стало известно, почему в школьных столовых в Ростовской области кормят невкусно.