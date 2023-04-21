Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В пятницу воздух прогреется до 15 градусов и возможны осадки, а скорость ветра составит три метра в секунду. В субботу и воскресенье средняя температура будет находиться на отметке в 13 градусов, вместе с этим сохранится дождливая погода.
Аналогичные условия в городе будут также в понедельник и вторник, 24 и 25 числа. После этого начнется потепление, воздух прогреется до 19 градусов.
В четверг, 27 апреля, столбики термометров покажут 21 градус.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.