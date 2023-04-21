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Дождливую погоду и похолодания пообещали ростовчанам на выходных с 22 апреля

21 апреля 2023, 05:23
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 22 и 23 апреля, температура воздуха опустится до 13 градусов и начнутся дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу воздух прогреется до 15 градусов и возможны осадки, а скорость ветра составит три метра в секунду. В субботу и воскресенье средняя температура будет находиться на отметке в 13 градусов, вместе с этим сохранится дождливая погода.

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Аналогичные условия в городе будут также в понедельник и вторник, 24 и 25 числа. После этого начнется потепление, воздух прогреется до 19 градусов. 

В четверг, 27 апреля, столбики термометров покажут 21 градус. 

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.

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