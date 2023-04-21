Duracell покинет российский рынок

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Сообщение об этом ранее появилось в Telegram-каналах и было подтверждено самим Коротаевым, пишет 360tv.ru.
Пока официальный дилер компании не получал уведомление о прекращении работы на российском рынке и продолжает получать товары. Коротаев отметил, что компания верит в экологические проекты и сейчас работает над деталями прекращения работы в России.
В то же время Telegram-канал Mash уточнял, что поставки Duracell в РФ уже остановлены, а компания продаст все свои запасы батареек и попрощается со своими сотрудниками.