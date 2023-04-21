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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Duracell покинет российский рынок

21 апреля 2023, 16:45
Юрий Коротаев, генеральный директор Duracell Russia, сообщил журналистам, что известный бренд батареек покинет российский рынок.

Сообщение об этом ранее появилось в Telegram-каналах и было подтверждено самим Коротаевым, пишет 360tv.ru.

Пока официальный дилер компании не получал уведомление о прекращении работы на российском рынке и продолжает получать товары. Коротаев отметил, что компания верит в экологические проекты и сейчас работает над деталями прекращения работы в России.

В то же время Telegram-канал Mash уточнял, что поставки Duracell в РФ уже остановлены, а компания продаст все свои запасы батареек и попрощается со своими сотрудниками.

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