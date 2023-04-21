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Еще 10 человек арестовали после визита замглавы МВД по делам об ОПГ в полиции Ростова

21 апреля 2023, 06:34
Фото: 1MI
Еще 10 человек арестовали после визита замглавы МВД по делам об ОПГ в полиции Ростова
Суд заключил под стражу 10 человек, которые проходят по уголовному делу о банде из сотрудников полиции в Ростове-на-Дону, сообщают СМИ.

Напомним, что по этому делу проходят более 20 человек, в том числе правоохранители. Они ежемесячно получали деньги от магазинов, чтобы те избегали наказания за нарушения. 

После того, как это все стало известно, то Ростов, по информации 161.ру, посетил замминистра внутренних дел РФ Владимир Кубышко, который пообщался с начальником донского главка. Издание пишет, что находящиеся в СИЗО в Пятигорске фигуранты уже дают показания, а на сделку со следствием пошли как минимум 16 человек. 

В деле полицейской ОПГ Ростова число фигурантов выросло до 34 человек
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«Известно, что суд заключил под стражу еще 10 фигурантов этого дела. Таким образом, теперь в нем фигурируют 34 человека, большинство из которых отправили в СИЗО», — сказано в сообщении. Официальной информации о новых арестах не поступало, она уточняется.

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