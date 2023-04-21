После того, как это все стало известно, то Ростов, по информации 161.ру, посетил замминистра внутренних дел РФ Владимир Кубышко, который пообщался с начальником донского главка. Издание пишет, что находящиеся в СИЗО в Пятигорске фигуранты уже дают показания, а на сделку со следствием пошли как минимум 16 человек.