Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Напомним, что по этому делу проходят более 20 человек, в том числе правоохранители. Они ежемесячно получали деньги от магазинов, чтобы те избегали наказания за нарушения.
После того, как это все стало известно, то Ростов, по информации 161.ру, посетил замминистра внутренних дел РФ Владимир Кубышко, который пообщался с начальником донского главка. Издание пишет, что находящиеся в СИЗО в Пятигорске фигуранты уже дают показания, а на сделку со следствием пошли как минимум 16 человек.
«Известно, что суд заключил под стражу еще 10 фигурантов этого дела. Таким образом, теперь в нем фигурируют 34 человека, большинство из которых отправили в СИЗО», — сказано в сообщении. Официальной информации о новых арестах не поступало, она уточняется.