Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
На дорогах Ростовской области установили шесть новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они размещены в Зерноградском, Целинском, Усть-Донецком, Родионово-Несветайском и Семикаракорском районах.
Власти заявляют, что установка камер является профилактикой дорожных аварий, так как повышает уровень дисциплинированности автомобилистов. Благодаря камерам чиновникам с начала года удалось взыскать 114 миллионов рублей штрафов. Все средства пошли на обеспечение дорожной безопасности в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области нейросеть будет выявлять нарушителей ПДД.