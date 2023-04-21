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Еще шесть дорожных камер установили в Ростовской области в апреле

21 апреля 2023, 13:48
Фото: vk.com/mintrans161
Новые дорожные камеры установили в Ростовской области
Шесть новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД появилось в Ростовской области, рассказали в Минтрансе региона.

На дорогах Ростовской области установили шесть новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они размещены в Зерноградском, Целинском, Усть-Донецком, Родионово-Несветайском и Семикаракорском районах.

Дорожные камеры в Ростовской области будут фиксировать отсутствие ремней безопасности
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Власти заявляют, что установка камер является профилактикой дорожных аварий, так как повышает уровень дисциплинированности автомобилистов. Благодаря камерам чиновникам с начала года удалось взыскать 114 миллионов рублей штрафов. Все средства пошли на обеспечение дорожной безопасности в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области нейросеть будет выявлять нарушителей ПДД.

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#Виктория Прутковская#Дорожные камеры в Ростовской области#Транспорт#Новости#Ростовская область
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