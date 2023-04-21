Власти заявляют, что установка камер является профилактикой дорожных аварий, так как повышает уровень дисциплинированности автомобилистов. Благодаря камерам чиновникам с начала года удалось взыскать 114 миллионов рублей штрафов. Все средства пошли на обеспечение дорожной безопасности в Ростовской области.