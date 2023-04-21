Глава городской администрации Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
По словам главы городской администрации, проектно-сметная и рабочая документация для создания скейт-площадки на территории парка культуры и отдыха «Левобережный» не только разработана, но и одобрена госэкспертизой. К 1 июня текущего года будет заключен контракт на выполнение работ по монтажу оборудования и обустройству площадки, где смогут заниматься как профессионалы, так и любители. Общая стоимость проекта составляет 44,6 млн рублей, а сдать объект в эксплуатацию город планирует к 1 сентября.
Другое обращение было от жителей Западного микрорайона. Их интересовал вопрос по ремонту дорог по улице Жмайлова.
Алексей Логвиненко внимательно выслушал ростовчан и согласился с тем, что в настоящее время на проезжей части по Жмайлова имеются значительные дефекты асфальтобетонного покрытия. Глава городской администрации сообщил жителям, что подрядчик уже найден и к лету все повреждения дорожного покрытия будут устранены.
В часы приёма к главе пришли и жители улицы Алейникова. Они рассказали, что хотят иметь благоустроенные тротуары, так как большое количество пешеходов пользуется тротуарами, передвигаясь не только к автобусным остановкам на Доватора, но и к Храму в честь иконы Божией Матери.
— Улица Алейникова находится в реестре муниципального имущества. Мы не только отремонтируем тротуары в пределах улицы Алейникова от улицы Доватора до улицы Шаповалова, но и сделаем пандусы, по которым мамам с колясками можно будет легко заезжать на тротуар и съезжать с него. К июлю текущего года тротуары будут обновлены, — пообещал жителям Алексей Логвиненко.
Еще один вопрос касался обновления детской игровой площадки на ул. М. Горького, 202. Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, деньги в бюджете на это уже предусмотрены. Запланировано обустройство мягкого покрытия, установка новых игровых элементов, скамеек, урн и к 1 сентября текущего года работы будут выполнены.
Ранее Rostov Gazeta рассказывала, как в одном из конференц-залов ТЦ «Горизонт» жители Ворошиловского района пришли на встречу с главой городской администрации Алексеем Логвиненко.Жители благодарили главу за проделанную работу и также делились проблемами своего района. Подводя итог встречи, глава городской администрации пообещал решить все вопросы и отметил важность общения с жителями.