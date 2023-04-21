Глава городской администрации Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

По словам главы городской администрации, проектно-сметная и рабочая документация для создания скейт-площадки на территории парка культуры и отдыха «Левобережный» не только разработана, но и одобрена госэкспертизой. К 1 июня текущего года будет заключен контракт на выполнение работ по монтажу оборудования и обустройству площадки, где смогут заниматься как профессионалы, так и любители. Общая стоимость проекта составляет 44,6 млн рублей, а сдать объект в эксплуатацию город планирует к 1 сентября.