Инвесторы частного крематория в Ростове пожаловались на десяток прокурорских проверок

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Шкуренко рассказал, что в строительство крематория в донской столице вложился Денис Костылев. Последний также является гендиректором компании «РегионПиво».
По словам Шкуренко, что ожидаемого дохода крематорий не приносит, и виноваты в этом конкуренты. В Ростове уже есть один крематорий. При этом снижение стоимости услуг пока мало помогает в борьбе за клиентов.
Журналисты также поинтересовались, каково было начинать бизнес на юге, где есть свои специфические особенности. На это омский бизнесмен ответил, что им пришлось столкнуться с некоторым давлением. В частности, они прошли десять прокурорских проверок.
Ранее стало известно, что в Ростове выбрали подрядчика, который в период с апреля по август займется содержанием и уборкой Северного кладбища.