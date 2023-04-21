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Инвесторы частного крематория в Ростове пожаловались на десяток прокурорских проверок

21 апреля 2023, 08:10
Фото: Carlos Ebert/CC BY 2.0/flickr.com
Крематорий в Ростове не оправдывает ожидания бизнесмена из Омска
Построенный в Ростове на деньги бизнесмена из Омска крематорий не оправдывает ожидания инвестора, сообщил предприниматель Виктор Шкуренко в интервью ngs55.ru.

Шкуренко рассказал, что в строительство крематория в донской столице вложился Денис Костылев. Последний также является гендиректором компании «РегионПиво».

По словам Шкуренко,  что ожидаемого дохода крематорий не приносит, и виноваты в этом конкуренты. В Ростове уже есть один крематорий. При этом снижение стоимости услуг пока мало помогает в борьбе за клиентов.

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Журналисты также поинтересовались, каково было начинать бизнес на юге, где есть свои специфические особенности. На это омский бизнесмен ответил, что им пришлось столкнуться с некоторым давлением. В частности, они прошли десять прокурорских проверок.

Ранее стало известно, что в Ростове выбрали подрядчика, который в период с апреля по август займется содержанием и уборкой Северного кладбища.

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