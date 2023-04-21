Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Работы в рамках подготовки к отопительному сезону пройдут с 21 по 25 апреля. Для того, чтобы исключить повреждения внутренних систем отопления, ограничили подачу горячей воды в находящиеся в зоне испытаний дома.
Ограничения ввели на Соколова, Малюгиной, 21-я Линия, Береговой, Пушкинской и в Халтуринском. На время проведения испытаний бригады теплоснабжающих перевели в режим повышенной готовности для оперативного устранения возможных неполадок.
Ранее власти Ростова объявили о полном завершении отопительного сезона весной 2023 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.