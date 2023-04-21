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Испытания теплосетей начали в центре Ростова-на-Дону с 21 апреля

21 апреля 2023, 06:48
Фото: rostov-gorod.ru
Испытания теплосетей начали в центре Ростова-на-Дону с 21 апреля
В центральной части Ростова-на-Дону с пятницы, 21 апреля, начались испытания тепловых сетей, сообщили в городской администрации.

Работы в рамках подготовки к отопительному сезону пройдут с 21 по 25 апреля. Для того, чтобы исключить повреждения внутренних систем отопления, ограничили подачу горячей воды в находящиеся в зоне испытаний дома.

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Ограничения ввели на Соколова, Малюгиной, 21-я Линия, Береговой, Пушкинской и в Халтуринском. На время проведения испытаний бригады теплоснабжающих перевели в режим повышенной готовности для оперативного устранения возможных неполадок.

Ранее власти Ростова объявили о полном завершении отопительного сезона весной 2023 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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