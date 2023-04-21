МТС Банк предложил «МТС Вклад» с выплатой процентов вперед

В компании уточнили, что максимальная доходность подобного вклада, открытого на срок 36 месяцев (три года), составит до 10% при условии капитализации процентов — ежемесячной выплаты на счет вклада. При этом по вкладу нет максимальной суммы ограничений, а минимальная сумма составляет 10 тысяч рублей. Согласно условиям банковской программы, пополнить или частично снять средства со счета вклада клиент не сможет.