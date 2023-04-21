МТС Банк предложил «МТС Вклад» с выплатой процентов вперед

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В компании уточнили, что максимальная доходность подобного вклада, открытого на срок 36 месяцев (три года), составит до 10% при условии капитализации процентов — ежемесячной выплаты на счет вклада. При этом по вкладу нет максимальной суммы ограничений, а минимальная сумма составляет 10 тысяч рублей. Согласно условиям банковской программы, пополнить или частично снять средства со счета вклада клиент не сможет.
Срок вклада может быть от 91 дня до 1096 дней (трех лет), если клиент выберет ежемесячную выплату процентов, если же вкладчик решит получить проценты в день открытия вклада, то срок вклада ограничен периодом со 181 до 1096 дня.
Клиентам, которые впервые решили оформить срочный вклад в МТС Банке, банк готов предоставить надбавку в размере 0,1 процентного пункта к ставкам для вклада, открытым на срок от 91 до 731 дня.
Надбавка для клиентов-держателей премиальных пакетов услуг составит 0,2 п. п. для вклада, открытого на тот же период. Эти надбавки будут доступны, если клиент выберет ежемесячную выплату процентов.
Кроме того, в условиях открытия вклада специалисты банка предусмотрели возможность автоматически продлить договор на условиях вклада «МТС Вклад», действующих на момент пролонгации. Что касается досрочного расторжения договора, оно будет доступно по ставке вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора.
Изучить более подробную информацию о вкладе можно по прямой ссылке на сайт банка, а оформить «МТС Вклад» можно как в мобильном приложении, так и в отделении МТС Банка.