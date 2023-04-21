Ростовчанам напомнили, что обильные дожди могут спровоцировать потопы. В зоне опасности, прежде всего, подвалы домов и подземные переходы. Поэтому горожан просят быть крайне внимательными: не спускаться в подземные переходы во время ливня, не приближаться к оборванным проводам, а также держаться подальше от аварийных деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.