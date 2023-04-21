Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
В Ростове на выходных пройдут мощные ливни с грозами. Также в городе прогнозируется значительное увеличение скорости ветра. Из-за этого управление по делам ГО и ЧС объявило штормовое предупреждение.
Ростовчанам напомнили, что обильные дожди могут спровоцировать потопы. В зоне опасности, прежде всего, подвалы домов и подземные переходы. Поэтому горожан просят быть крайне внимательными: не спускаться в подземные переходы во время ливня, не приближаться к оборванным проводам, а также держаться подальше от аварийных деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.
Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, когда в Ростовскую область придет настоящее потепление.