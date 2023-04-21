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О подтоплениях предупредили в администрации Ростова из-за ливней на выходных

21 апреля 2023, 15:37
Фото: 1MI
В Ростове возможны подтопления из-за надвигающихся ливней

На выходных в Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Из-за обильных ливней в Ростове 22 и 23 апреля велик риск подтоплений, заявили власти города.

В Ростове на выходных пройдут мощные ливни с грозами. Также в городе прогнозируется значительное увеличение скорости ветра. Из-за этого управление по делам ГО и ЧС объявило штормовое предупреждение.

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Ростовчанам напомнили, что обильные дожди могут спровоцировать потопы. В зоне опасности, прежде всего, подвалы домов и подземные переходы. Поэтому горожан просят быть крайне внимательными: не спускаться в подземные переходы во время ливня, не приближаться к оборванным проводам, а также держаться подальше от аварийных деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, когда в Ростовскую область придет настоящее потепление.

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