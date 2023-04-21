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«Очень страшно»: ростовчане высказались о звуке хлопка вечером 20 апреля

21 апреля 2023, 05:50
Фото: 1mi

Жители Ростова-на-Дону испугались звука взрыва со вспышкой в небе 20 апреля

Жители Ростова-на-Дону услышали громкий звук в районе проспекте Королева, что их сильно напугало, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане рассказали, что вечером в четверг, 20 апреля, на улице раздался громкий звук, похожий на хлопок. По их словам, сработали сигнализации автомобилей, а люди вышли на балконы.

Что стало причиной громкого звука, остается загадкой, так как официальной информации не поступало, она уточняется. Пользователи в соцсетях начали называть свои версии происходящего.

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«Где-то на силовом кабеле коротнуло. Ничего особенного. Не самолет это и не ПВО», — написали горожане.

«Звук, как у молнии, дождь, наверное, идет», — заявили ростовчане.

«Это очень страшно», — пишут местные жители. Некоторые посчитали, что это были звуки от пиротехники.

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