Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Ростовчане рассказали, что вечером в четверг, 20 апреля, на улице раздался громкий звук, похожий на хлопок. По их словам, сработали сигнализации автомобилей, а люди вышли на балконы.
Что стало причиной громкого звука, остается загадкой, так как официальной информации не поступало, она уточняется. Пользователи в соцсетях начали называть свои версии происходящего.
«Где-то на силовом кабеле коротнуло. Ничего особенного. Не самолет это и не ПВО», — написали горожане.
«Звук, как у молнии, дождь, наверное, идет», — заявили ростовчане.
«Это очень страшно», — пишут местные жители. Некоторые посчитали, что это были звуки от пиротехники.