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Останки 60 красноармейцев обнаружили поисковики в Ростовской области

21 апреля 2023, 10:05
Фото: Администрация Сальского района
Останки 60 красноармейцев обнаружили поисковики в Ростовской области
Останки 60 советских солдат были обнаружены членами поискового отряда в населенном пункте Новый Маныч Ростовской области, сообщает администрация Сальского района.

Сообщается, что летом 1942 года бойцы-красноармейцы находились на страже Манычских рубежей. Поисковики не нашли документов и жетонов военных, однако обнаруженные части амуниции указывают на то, кем они являлись.

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Позже останки бойцов похоронят с почестями в братской могиле на мемориале павшим в Великой Отечественной войне в селе Новый Маныч.

Ранее в Ростовской области были найдены останки бойцов Красной Армии, которые погибли во время штурма немецкой линии обороны.

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#ВОВ#Общество#Ростовская область#Великая Отечественная война#Поиск#Сальск
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