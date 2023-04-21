Останки 60 красноармейцев обнаружили поисковики в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Сообщается, что летом 1942 года бойцы-красноармейцы находились на страже Манычских рубежей. Поисковики не нашли документов и жетонов военных, однако обнаруженные части амуниции указывают на то, кем они являлись.
Позже останки бойцов похоронят с почестями в братской могиле на мемориале павшим в Великой Отечественной войне в селе Новый Маныч.
Ранее в Ростовской области были найдены останки бойцов Красной Армии, которые погибли во время штурма немецкой линии обороны.