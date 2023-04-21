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Перевозчику «Янтарь 1» могут запретить работать в Ростовской области

21 апреля 2023, 09:59
Фото: Людмила / Яндекс.Карты
Перевозчику «Янтарь 1» могут запретить работать в Ростовской области
В Ростове-на-Дону у властей есть претензии к перевозчику «Янтарь 1», сообщил в Telegram-канале Алексей Логвиненко.

В городе началась жесткая претензионная работа с компаниями, которые срывают выпуск транспорта на маршруты. Одной из таких оказался «Янтарь 1», от которого потребовали устранить все нарушения до 24 апреля.

«Иначе в одностороннем порядке расторгнем контракт и направим обращение к антимонопольщикам для включения организации в „черный список“, — уточнил сити-менеджер.

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Также было принято решение вернуть работу транспорта по графику зимнего времени.

Ранее урбанист объяснил, как нужно решать проблему с общественным транспортом на в Ростове.

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