Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В городе началась жесткая претензионная работа с компаниями, которые срывают выпуск транспорта на маршруты. Одной из таких оказался «Янтарь 1», от которого потребовали устранить все нарушения до 24 апреля.
«Иначе в одностороннем порядке расторгнем контракт и направим обращение к антимонопольщикам для включения организации в „черный список“, — уточнил сити-менеджер.
Также было принято решение вернуть работу транспорта по графику зимнего времени.
Ранее урбанист объяснил, как нужно решать проблему с общественным транспортом на в Ростове.