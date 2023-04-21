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Published Сегодня, 16:56

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Updated Сегодня, 17:01

Песков отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Германии

21 апреля 2023, 16:56
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения о том, что Россия вмешивается во внутренние дела Германии.

Он назвал обвинения фейком. Песков подчеркнул, что Россия и ранее не вмешивалась во внутренние дела других стран, а теперь у неё нет на это времени. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на The Washington Post.

Комментарий Пескова был вызван публикацией конфиденциальных документов 2022 года, которые якобы были украдены у российских политтехнологов и содержали инструкции, нацеленные на создание антивоенных настроений в Европе и ослабление поддержки Украины. Документы, помимо этого, затрагивали возможное формирование новой коалиции между членом парламента от партии левых (Die Linke) Сарой Вагенкнехт и партией «Альтернатива для Германии», а также поддержку протестов против правительства Германии.

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