Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Он назвал обвинения фейком. Песков подчеркнул, что Россия и ранее не вмешивалась во внутренние дела других стран, а теперь у неё нет на это времени. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на The Washington Post.
Комментарий Пескова был вызван публикацией конфиденциальных документов 2022 года, которые якобы были украдены у российских политтехнологов и содержали инструкции, нацеленные на создание антивоенных настроений в Европе и ослабление поддержки Украины. Документы, помимо этого, затрагивали возможное формирование новой коалиции между членом парламента от партии левых (Die Linke) Сарой Вагенкнехт и партией «Альтернатива для Германии», а также поддержку протестов против правительства Германии.