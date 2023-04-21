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Плачевным состоянием ростовских дорог заинтересовались на федеральном уровне

21 апреля 2023, 13:52
Фото: 1MI
Ростовская область в очередной раз оказалась в центре дорожного скандала. На этот раз на плачевное состояние дорог обратил внимание президент Владимир Путин. Транспортные коллапсы на дорогах Ростовской области происходят с удручающей регулярностью.

Из-за плохого состояния дорожного полотна автомобилисты стоят в многочасовых пробках, портят машины и попадают в ДТП. На этом фоне местный минтранс отчитался, что почти 90% ям на дорогах устранены. Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев отрапортовал, что в прошлом году отремонтировано более 418 километров дорог, построено и реконструировано ещё 13 км.

На деле всё оказывается иначе. Ещё свежи в памяти последствия гигантского 100-километрового затора, который произошёл в конце марта. Сотни автомобилей оказались в дорожной ловушке. Окунев тогда поспешил переложить ответственность на федералов. Примечательно, что местный минтранс сообщил, что в 2022 году на дорожно-транспортную систему потратили почти 32 миллиарда рублей. Для сравнения: в соседней Волгоградской области на ремонт и строительство 450 километров дорог выделили чуть больше 10 миллиардов рублей, но таких проблем с дорогами там не наблюдается. Есть повод задуматься.

Ситуация проясняется, если взглянуть в отчёты регионального ФАС за прошлый и нынешний годы. Антимонопольная служба не раз доказывала факты картельных сговоров на дорожных торгах. Деньги выделяются, чиновники отчитываются, а дороги в Ростовской области по-прежнему в плачевном состоянии.

Финальным аккордом стало заявление Владимира Путина. Президент потребовал навести порядок в районе пункта пропуска Гуково.

«Это вообще несложно сделать, это не требует никаких дополнительных усилий. Там не только проехать — пройти скоро будет невозможно. Во-первых, узко всё, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Там невозможно проехать, там нужно срочно порядок навести», — заявил Путин.

Более жирного намёка для министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева представить сложно. Если и этот сигнал останется без внимания, то надежд на комфорт и безопасность на этом участке уже не останется. А пока чиновники занимаются перекладыванием ответственности, водители на местной трассе вновь застряли в пробке.

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