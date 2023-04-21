Плачевным состоянием ростовских дорог заинтересовались на федеральном уровне

На деле всё оказывается иначе. Ещё свежи в памяти последствия гигантского 100-километрового затора, который произошёл в конце марта. Сотни автомобилей оказались в дорожной ловушке. Окунев тогда поспешил переложить ответственность на федералов. Примечательно, что местный минтранс сообщил, что в 2022 году на дорожно-транспортную систему потратили почти 32 миллиарда рублей. Для сравнения: в соседней Волгоградской области на ремонт и строительство 450 километров дорог выделили чуть больше 10 миллиардов рублей, но таких проблем с дорогами там не наблюдается. Есть повод задуматься.