Плачевным состоянием ростовских дорог заинтересовались на федеральном уровне

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Из-за плохого состояния дорожного полотна автомобилисты стоят в многочасовых пробках, портят машины и попадают в ДТП. На этом фоне местный минтранс отчитался, что почти 90% ям на дорогах устранены. Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев отрапортовал, что в прошлом году отремонтировано более 418 километров дорог, построено и реконструировано ещё 13 км.
На деле всё оказывается иначе. Ещё свежи в памяти последствия гигантского 100-километрового затора, который произошёл в конце марта. Сотни автомобилей оказались в дорожной ловушке. Окунев тогда поспешил переложить ответственность на федералов. Примечательно, что местный минтранс сообщил, что в 2022 году на дорожно-транспортную систему потратили почти 32 миллиарда рублей. Для сравнения: в соседней Волгоградской области на ремонт и строительство 450 километров дорог выделили чуть больше 10 миллиардов рублей, но таких проблем с дорогами там не наблюдается. Есть повод задуматься.
Ситуация проясняется, если взглянуть в отчёты регионального ФАС за прошлый и нынешний годы. Антимонопольная служба не раз доказывала факты картельных сговоров на дорожных торгах. Деньги выделяются, чиновники отчитываются, а дороги в Ростовской области по-прежнему в плачевном состоянии.
Финальным аккордом стало заявление Владимира Путина. Президент потребовал навести порядок в районе пункта пропуска Гуково.
«Это вообще несложно сделать, это не требует никаких дополнительных усилий. Там не только проехать — пройти скоро будет невозможно. Во-первых, узко всё, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Там невозможно проехать, там нужно срочно порядок навести», — заявил Путин.
Более жирного намёка для министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева представить сложно. Если и этот сигнал останется без внимания, то надежд на комфорт и безопасность на этом участке уже не останется. А пока чиновники занимаются перекладыванием ответственности, водители на местной трассе вновь застряли в пробке.