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Политолог Сухарь разъяснил, как Дон попал в «красную зону» попадания ракет ВСУ

21 апреля 2023, 08:10
Фото: 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces/cc by sa/wikimedia.org
Политолог Сухарь разъяснил, почему Ростовская область попала в «красную зону»
Ростовская область — это стратегический регион. Нет ничего удивительного в том, что донской край оказался в «красной зоне» поражения ракетами и беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что по информации СМИ, появилась карта с территориями возможного поражения территорий России украинскими ракетами и беспилотниками. В „красной зоне“ оказалась и Ростовская область. Предполагается, что, возможно, Киеву передали дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут преодолевать расстояние в 300 километров.

«У меня нет информации о том, что передали западные патроны „киевского режима“. Но то, что тайными тропами на Украину везут самое различное вооружение — это факт», — отмечает Александр Сухарь.

Собеседник подчеркивает, что с прежней Украиной у Ростовской области была самая протяженная граница, и расстояние до нее было небольшим. По его словам, дальнобойное оружие может преодолевать такое расстояние. Тем более, что подобные инциденты были.

Ростов-на-Дону попал в «красную» зону поражения украинскими ракетами и беспилотниками
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«В Ростовской области идет огромная поддержка СВО среди населения. Собираются гуманитарные грузы. Много добровольцев Дона служат в зоне СВО. Естественно, наш регион набивает особую оскомину „киевскому режиму“. Поэтому желание нанести удар не угасает. Но системы ПВО у нас работают успешно», — говорит собеседник.

«Поэтому желание нанести удар не угасает. Но системы ПВО у нас работают успешно», — говорит собеседник.«Поэтому желание нанести удар не угасает. Но системы ПВО у нас работают успешно», — говорит собеседник.
«Поэтому желание нанести удар не угасает. Но системы ПВО у нас работают успешно», — говорит собеседник.
Фото: Mil.ru

Спикер разъясняет, что еще с 1917 года украинские националисты еще старой формации всегда заявляли, что Ростов, Таганрог и целый ряд других городов Ростовской области — это украинские территории.

Такую хронологию они ведут от так называемой Екатеринославской губернии, которой когда-то подчинялся и Ростов, и Таганрог. Ныне — это Днепропетровская область. Но Екатеринославская губерния, как сообщает политолог, и в те времена не была Украиной. Это был один из регионов Российской империи, где жили преимущественно русские.

«И здесь националисты любят перевирать факты истории, подстраивая их под свои сиюминутные интересы. Даже сейчас, в современных условиях, киевские идеологи считают, что новая граница между Россией и Украиной должна быть разделена еще и демилитаризованной зоной в 100 километров, где будут стоять миротворцы. В их мыслях в эту территорию попадает и Ростовская область, и Краснодарский край. Естественно, этого не произойдет. Это лишь их „хотелки“, которые никогда не станут реальностью», — резюмирует собеседник.

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