«И здесь националисты любят перевирать факты истории, подстраивая их под свои сиюминутные интересы. Даже сейчас, в современных условиях, киевские идеологи считают, что новая граница между Россией и Украиной должна быть разделена еще и демилитаризованной зоной в 100 километров, где будут стоять миротворцы. В их мыслях в эту территорию попадает и Ростовская область, и Краснодарский край. Естественно, этого не произойдет. Это лишь их „хотелки“, которые никогда не станут реальностью», — резюмирует собеседник.