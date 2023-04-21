Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Напомним, что по информации СМИ, появилась карта с территориями возможного поражения территорий России украинскими ракетами и беспилотниками. В „красной зоне“ оказалась и Ростовская область. Предполагается, что, возможно, Киеву передали дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут преодолевать расстояние в 300 километров.
«У меня нет информации о том, что передали западные патроны „киевского режима“. Но то, что тайными тропами на Украину везут самое различное вооружение — это факт», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник подчеркивает, что с прежней Украиной у Ростовской области была самая протяженная граница, и расстояние до нее было небольшим. По его словам, дальнобойное оружие может преодолевать такое расстояние. Тем более, что подобные инциденты были.
«В Ростовской области идет огромная поддержка СВО среди населения. Собираются гуманитарные грузы. Много добровольцев Дона служат в зоне СВО. Естественно, наш регион набивает особую оскомину „киевскому режиму“. Поэтому желание нанести удар не угасает. Но системы ПВО у нас работают успешно», — говорит собеседник.
Спикер разъясняет, что еще с 1917 года украинские националисты еще старой формации всегда заявляли, что Ростов, Таганрог и целый ряд других городов Ростовской области — это украинские территории.
Такую хронологию они ведут от так называемой Екатеринославской губернии, которой когда-то подчинялся и Ростов, и Таганрог. Ныне — это Днепропетровская область. Но Екатеринославская губерния, как сообщает политолог, и в те времена не была Украиной. Это был один из регионов Российской империи, где жили преимущественно русские.
«И здесь националисты любят перевирать факты истории, подстраивая их под свои сиюминутные интересы. Даже сейчас, в современных условиях, киевские идеологи считают, что новая граница между Россией и Украиной должна быть разделена еще и демилитаризованной зоной в 100 километров, где будут стоять миротворцы. В их мыслях в эту территорию попадает и Ростовская область, и Краснодарский край. Естественно, этого не произойдет. Это лишь их „хотелки“, которые никогда не станут реальностью», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о громком хлопке, который напугал жителей Северного района в Ростове.