По словам юриста, в числе ряда мер, направленных на обеспечение явки в военкомат по повестке, есть запрет на регистрацию транспортных средств. Это означает, что поставить машину на учет или снять с учета уже не удастся. А есть и другая мера — на ограничение права гражданина на управление транспортным средством.