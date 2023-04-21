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Повестка для машины: юрист Габович разъяснил, как ростовчанам не лишиться прав

21 апреля 2023, 14:21
Фото: mil.ru
Повестка для машины: юрист Габович разъяснил, как ростовчанам не лишиться прав

Юрист Габович рассказал, как можно лишиться машины из-за неявки по повестке

Закон о воинской обязанности и военной службе содержит временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке. И если в отношении гражданина введут ограничительную меру, фактически, его водительские права будут считаться недействительными, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам юриста, в числе ряда мер, направленных на обеспечение явки в военкомат по повестке, есть запрет на регистрацию транспортных средств. Это означает, что поставить машину на учет или снять с учета уже не удастся. А есть и другая мера — на ограничение права гражданина на управление транспортным средством.

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Эти меры вводятся после неявки по повестке в военкомат без уважительной причины. Действовать ограничения начинают по истечении 20 дней от даты, указанной в повестке.

«Таким образом, если в отношении гражданина введена ограничительная мера, то, фактически, его водительские права будут считаться недействительными», — разъясняет Антон Габович.

Спикер добавляет, что ограничение будет снято, когда гражданин придет по указанной повестке в военкомат.

Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчанам будут вручать повестки через Госуслуги, и какие запреты придумали для уклонистов. 

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