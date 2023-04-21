Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
По словам юриста, в числе ряда мер, направленных на обеспечение явки в военкомат по повестке, есть запрет на регистрацию транспортных средств. Это означает, что поставить машину на учет или снять с учета уже не удастся. А есть и другая мера — на ограничение права гражданина на управление транспортным средством.
Эти меры вводятся после неявки по повестке в военкомат без уважительной причины. Действовать ограничения начинают по истечении 20 дней от даты, указанной в повестке.
«Таким образом, если в отношении гражданина введена ограничительная мера, то, фактически, его водительские права будут считаться недействительными», — разъясняет Антон Габович.
Спикер добавляет, что ограничение будет снято, когда гражданин придет по указанной повестке в военкомат.
Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчанам будут вручать повестки через Госуслуги, и какие запреты придумали для уклонистов.