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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Пожар в многоэтажке на проспекте Космонавтов глазами жителей

21 апреля 2023, 14:38
Жительница Ростова-на-Дону стала свидетелем серьезного пожара в одном из жилых домов на проспекте Космонавтов в Северном жилом массиве.

Ростовчанка рассказала о ЧП «КП - Ростов-на-Дону». По её словам, она никогда раньше не сталкивалась с такой ситуацией, сразу позвонила в службу спасения и успешно эвакуировалась из здания вместе с родными.

По информации ведомства, возгорание произошло около 2 часов ночи и длилось около двух часов. Площадь пожара составила 20 кв. метров, и на месте происшествия были задействованы 27 человек личного состава и 8 единиц техники.

В результате инцидента никто не пострадал, но жильцы были вынуждены покинуть свои квартиры на два часа.

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