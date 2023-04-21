Пожар в многоэтажке на проспекте Космонавтов глазами жителей

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Ростовчанка рассказала о ЧП «КП - Ростов-на-Дону». По её словам, она никогда раньше не сталкивалась с такой ситуацией, сразу позвонила в службу спасения и успешно эвакуировалась из здания вместе с родными.
По информации ведомства, возгорание произошло около 2 часов ночи и длилось около двух часов. Площадь пожара составила 20 кв. метров, и на месте происшествия были задействованы 27 человек личного состава и 8 единиц техники.
В результате инцидента никто не пострадал, но жильцы были вынуждены покинуть свои квартиры на два часа.