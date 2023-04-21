Президент РФ требует расширения диалога с населением на уровне муниципалитетов

Как отметил Владимир Путин, граждане с вопросами обращаются в первую очередь к сотрудникам муниципалитетов, ждут от них внимательного отношения к своим предложениям и проблемам. Чтобы наладить такую коммуникацию по методологии ЦУР, в России создано 530 муниципальных центров управления. Они также анализируют обращения людей из интернета на уровне городов и районов и несут ответственность за развитие коммуникации между органами власти и населением.