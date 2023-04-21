Президент РФ требует расширения диалога с населением на уровне муниципалитетов

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Updated Сегодня, 10:12
Он отметил, что власти на местах стоят ближе всего к людям и являются для них основными представителями всей системы публичной власти.
Владимир Путин предложил распространить практику центров управления регионами (ЦУР) на муниципальный уровень, чтобы повысить качество обратной связи с гражданами. По словам главы государства, опыт показывает, что развитие цифровизации повышает уровень коммуникации населения и руководства муниципалитетов, передает gazeta.ru.
«На прошлом заседании совета мы говорили о создании центров управления регионами. Сегодня такие центры активно работают в субъектах Федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень», — отметил президент.
Сегодня ЦУР действуют в 83 регионах. Они созданы по поручению главы государства в декабре 2020 году и работают под кураторством головной организации - АНО «Диалог Регионы». Главные задачи ЦУР — работа с обратной связью от жителей в интернете, предиктивная аналитика, обучение чиновников работе в соцсетях. Также «Диалог» координирует проект по созданию госпабликов, официальных страниц госучреждений. Центры непрерывно обучают представителей власти технологиям коммуникации с гражданами в интернете с помощью госпабликов, основной площадкой которых является социальная сеть «ВКонтакте».
За неполные три года работы ЦУР было обработано более 13,7 миллиона предложений и жалоб жителей, поступивших через соцсети и платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Подразделения «Диалога» стали оператором интернет-коммуникации между гражданами и местной властью.
Как отметил Владимир Путин, граждане с вопросами обращаются в первую очередь к сотрудникам муниципалитетов, ждут от них внимательного отношения к своим предложениям и проблемам. Чтобы наладить такую коммуникацию по методологии ЦУР, в России создано 530 муниципальных центров управления. Они также анализируют обращения людей из интернета на уровне городов и районов и несут ответственность за развитие коммуникации между органами власти и населением.