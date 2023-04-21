Рабочая группа по СВО расширяет возможности помощи участникам и их семьям

Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в соответствии с принятым законом ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года в вооруженных силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавшие участие в боях с украинской армией, будут признаны ветеранами боевых действий. Ранее они находились в серой зоне с правовой точки зрения, и отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную государственную поддержку. Новая норма также распространяется на бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, в том числе бойцов ЧВК.