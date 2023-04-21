Рабочая группа по СВО расширяет возможности помощи участникам и их семьям

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в соответствии с принятым законом ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года в вооруженных силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавшие участие в боях с украинской армией, будут признаны ветеранами боевых действий. Ранее они находились в серой зоне с правовой точки зрения, и отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную государственную поддержку. Новая норма также распространяется на бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, в том числе бойцов ЧВК.
Другой принятый закон устанавливает право на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей, а также право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО.
Президентом России уже подписан пакет законов, инициированных рабочей группой, по упрощению процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Новый механизм распространяется на широкий круг лиц, находящихся в зоне СВО и приграничных территориях, включая сотрудников всех правоохранительных органов, гражданских, выполняющих там служебные задачи, и мирных жителей. Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме этого, в первом чтении принят законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям, сообщается на сайте партии ER.RU.