rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Изображение материала

Рабочая группа по СВО расширяет возможности помощи участникам и их семьям

21 апреля 2023, 12:02
Фото: ER.RU
Государственная дума России приняла несколько законов, инициированных рабочей группой по вопросам специальной военной операции (СВО), которые улучшат действующие механизмы и установят право на получение льгот для участников СВО и их семей.

Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в соответствии с принятым законом ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года в вооруженных силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавшие участие в боях с украинской армией, будут признаны ветеранами боевых действий. Ранее они находились в серой зоне с правовой точки зрения, и отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную государственную поддержку. Новая норма также распространяется на бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, в том числе бойцов ЧВК.

Другой принятый закон устанавливает право на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей, а также право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО.

Президентом России уже подписан пакет законов, инициированных рабочей группой, по упрощению процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Новый механизм распространяется на широкий круг лиц, находящихся в зоне СВО и приграничных территориях, включая сотрудников всех правоохранительных органов, гражданских, выполняющих там служебные задачи, и мирных жителей. Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Кроме этого, в первом чтении принят законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям, сообщается на сайте партии ER.RU.



Подпишитесь
Ростовские казаки заявили, что не отсиживаются в «теплом тылу» зоны СВО
Сегодня, 12:57
Ростовский депутат Бородай рассказал, когда именно начнется контрнаступление ВСУ
Сегодня, 12:56
Водитель лишился ног, засмотревшись на работу пожарных в Ростовской области
Сегодня, 12:29
Жителей в Ростовской области предупредили об ухудшениях качества воды в апреле
Сегодня, 12:27
Юрист Габович разъяснил, могут ли вручить повестку на улице в Ростовской области
Сегодня, 12:00
В Ростове автобусы вернулись к работе по зимнему расписанию после жалобы
Сегодня, 06:35