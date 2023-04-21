Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В сообщении сказано, что концерты будут перенесены на более поздний срок еще в трех городах: Воронеж, Волгоград и Краснодар. А вот о причинах такого решения ничего не сообщается.
Концерт советской и российской рок-группы должен был пройти в донской столице в «Кроп Арене» 30 апреля. Новая дата выступления - 8 октября. Билеты можно не возвращать. Они будут действовать до осени.
Ранее стало известно, что отменены шествия и митинги, которые должны были пройти в начале мая в Ростове. Сделано это для безопасности граждан.