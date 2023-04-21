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Рок-группа «Алиса» без объяснения причин перенесла концерт в Ростове

21 апреля 2023, 07:48
Фото: Алексеев Игорь Евгеньевич/cc0/wikimedia.org
Рок-группа «Алиса» без объяснения причин перенесла концерт в Ростове
Концерт рок-группы «Алиса», который должен был пройти в Ростове-на-Дону в конце апреля, переносится на осень, говорится на странице группы в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что концерты будут перенесены на более поздний срок еще в трех городах: Воронеж, Волгоград и Краснодар. А вот о причинах такого решения ничего не сообщается.

Концерт советской и российской рок-группы должен был пройти в донской столице в «Кроп Арене» 30 апреля. Новая дата выступления - 8 октября. Билеты можно не возвращать. Они будут действовать до осени.

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Ранее стало известно, что отменены шествия и митинги, которые должны были пройти в начале мая в Ростове. Сделано это для безопасности граждан.

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