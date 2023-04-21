Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
Комплексная проверка системы оповещения начнется в 10.30 мск. В результате по городу прозвучат сирены, а по телевидению и радио передадут голосовое сообщение.
«Будьте внимательны к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения населения», — попросили местных жителей.
Ростовчанам напомнили, что в экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.
Ранее депутат Анатолий Вассерман обвинил Украину в атаке на систему оповещения о ЧС в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.