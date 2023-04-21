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Ростовчане предупредили о запуске сирен оповещения утром 26 апреля

21 апреля 2023, 10:58
Фото: ГУ МЧС по РО
Ростовчане предупредили о запуске сирен оповещения утром 26 апреля
В Ростове-на-Дону утром 26 апреля пройдет проверка работы систем оповещения, сообщили в мэрии.

Комплексная проверка системы оповещения начнется в 10.30 мск. В результате по городу прозвучат сирены, а по телевидению и радио передадут голосовое сообщение.

«Будьте внимательны к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения населения», — попросили местных жителей.

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Ростовчанам напомнили, что в экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.

Ранее депутат Анатолий Вассерман обвинил Украину в атаке на систему оповещения о ЧС в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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