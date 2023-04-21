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Ростовские казаки заявили, что не отсиживаются в «теплом тылу» зоны СВО

21 апреля 2023, 12:57
Фото: ТГ канал brigada_don
Ростовские казаки заявили, что не отсиживаются в «теплом тылу» зоны СВО
Ростовские казаки активно участвуют в боевых действиях в ходе спецоперации, заявили в казачьей бригаде «Дон».

Казачья бригада «Дон» посетовала, что часто слышит упреки в том, что казаки в ходе спецоперации якобы «отсиживаются где-то в тёплом тылу», а не участвуют в активных боевых действиях на передовой. В бригаде эти домыслы назвали «полнейшей ерундой».

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В качестве доказательства бойцы опубликовали видео с позиций батальона «Енисей». Они показали, что оттуда до местоположения врага всего лишь 70 метров. «Это реальные боевые действия, и казаки достойно выполняют свою задачу под свистом пуль и вражеских снарядов», — заявили ростовские казаки.

Ранее атаман Николай Дьяконов назвал вбросом информацию о побеге из зоны спецоперации 13 казаков бригады «Дон».

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