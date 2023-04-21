Казачья бригада «Дон» посетовала, что часто слышит упреки в том, что казаки в ходе спецоперации якобы «отсиживаются где-то в тёплом тылу», а не участвуют в активных боевых действиях на передовой. В бригаде эти домыслы назвали «полнейшей ерундой».