Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Казачья бригада «Дон» посетовала, что часто слышит упреки в том, что казаки в ходе спецоперации якобы «отсиживаются где-то в тёплом тылу», а не участвуют в активных боевых действиях на передовой. В бригаде эти домыслы назвали «полнейшей ерундой».
В качестве доказательства бойцы опубликовали видео с позиций батальона «Енисей». Они показали, что оттуда до местоположения врага всего лишь 70 метров. «Это реальные боевые действия, и казаки достойно выполняют свою задачу под свистом пуль и вражеских снарядов», — заявили ростовские казаки.
Ранее атаман Николай Дьяконов назвал вбросом информацию о побеге из зоны спецоперации 13 казаков бригады «Дон».