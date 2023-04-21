Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай предупредил о скором контрнаступлении ВСУ. Оно должно начаться в середине мая, когда земля полностью высохнет после зимы. Однако, по словам парламентария, это будут последние активные наступательные действия Украины. Человеческие ресурсы Киева иссякают, и будущее контрнаступление погубит жизни еще десятков тысяч бойцов ВСУ.
Россия активно готовит свои силы для противостояния противнику. Однако Александра Бородая беспокоит состояние ВПК страны. Он заявляет о необходимости активного производства передовых вооружений, в особенности противотанковых. Также депутат призвал россиян объединиться, так как страна находится под угрозой реальной опасности. Не исключил парламентарий и новой волны мобилизации. «Задача нам предстоит серьезная и тяжелая. Поэтому я не исключаю еще одной волны мобилизации. Более того, считаю, что это правильно», — заключил Бородай.
Ранее военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал о второй волне мобилизации.