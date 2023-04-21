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Ростовский депутат Бородай рассказал, когда именно начнется контрнаступление ВСУ

21 апреля 2023, 12:56
Фото: mil.ru
Ростовский депутат Бородай заявил о необходимости скорого спасения России
Чтобы спасти Россию, необходимо действовать быстро, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай предупредил о скором контрнаступлении ВСУ. Оно должно начаться в середине мая, когда земля полностью высохнет после зимы. Однако, по словам парламентария, это будут последние активные наступательные действия Украины. Человеческие ресурсы Киева иссякают, и будущее контрнаступление погубит жизни еще десятков тысяч бойцов ВСУ.

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Россия активно готовит свои силы для противостояния противнику. Однако Александра Бородая беспокоит состояние ВПК страны. Он заявляет о необходимости активного производства передовых вооружений, в особенности противотанковых. Также депутат призвал россиян объединиться, так как страна находится под угрозой реальной опасности. Не исключил парламентарий и новой волны мобилизации. «Задача нам предстоит серьезная и тяжелая. Поэтому я не исключаю еще одной волны мобилизации. Более того, считаю, что это правильно», — заключил Бородай.

Ранее военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал о второй волне мобилизации.

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