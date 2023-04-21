Следствие смогло доказать, что не позднее 2002 года Супьян Арсанакаев и Висхан Заитов создали преступную группировку в Надтеречном районе Чечни. В нее и вошли Наматов, Ушаев и Булуев. Последний в тот момент был сотрудником МВД.