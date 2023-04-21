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Ростовский суд вынес приговор боевикам, устроившим теракт с 15 погибшими

21 апреля 2023, 18:41
Фото: 1MI
В Ростове суд вынес приговор боевикам, устроившим теракт в чеченском селе Знаменское
Суд в Ростове вынес приговор боевикам, устроившим теракт в чеченском селе Знаменское, сообщили в региональном УСКР.

Южный окружной военный суд Ростова вынес приговор трем жителям Чеченской республики Рустаму Булуеву, Руслану Наматову и Артуру Ушаеву. Их обвинили в организации теракта в чеченском селе Знаменкое. Трагедия произошла там в 2005 году.

Следствие смогло доказать, что не позднее 2002 года Супьян Арсанакаев и Висхан Заитов создали преступную группировку в Надтеречном районе Чечни. В нее и вошли Наматов, Ушаев и Булуев. Последний в тот момент был сотрудником МВД.

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13 июля 2005 года Арсанакаев, Заитов, Тунтуев, Наматов и Булуев похитили и убили жителя чеченской станицы Новощедринской. Труп переодели в военную форму и положили в начиненный взрывчаткой автомобиль. Позже ее припарковали в селе Знаменском.

19 июля Булуев обстрелял машину. На выстрелы приехали сотрудники милиции, позже к ним подошли местные жители. В этот момент Заитов взорвал автомобиль. В результате теракта 15 человек погибли, еще 36 пострадали.

Суд приговорил Булуева к 21 году, Наматова — к 23 годам, Ушаева — к 24 годам колонии строгого режима. Двух других участников преступления — Арсанкаева и Заитова — уже нет в живых.

Ранее стало известно, что в Ростове будут судить членов украинской террористической ячейки из Мелитополя.

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