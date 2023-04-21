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Ростовский врач разъяснил, чем отличается новый штамм коронавируса «арктур»

21 апреля 2023, 13:50
Фото: vladimir-fedotov/unsplash
Ростовский врач разъяснил, чем отличается новый штамм коронавируса «арктур»
«Арктур» отличается от других штаммов коронавируса контагиозностью. Однако при нем нет поражения нижних дыхательных путей, нет пневмоний. И хотя заболевание протекает легко, оно не снижает последствия для групп риска, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что в Роспотребнадзоре предупредили россиян о новой волне коронавируса в конце мая. Вероятно, на рост заболевания повлияет распространение нового штамма «арктур».

Отмечается, что впервые он был выявлен в Индии. Тогда, из-за высокой заразности, он привел к новой волне заболеваемости.

По словам ростовских врачей, «арктур» уже выявлен в трех образцах от московских пациентов. И, хотя протекает болезнь относительно легко, это не снижает возможные последствия. Особенно для тех, кто находится в группе риска.

Новая волна коронавируса ожидается в Ростовской области в конце мая
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«Чтобы защитить себя от нового штамма, необходимо заботиться о здоровье, вакцинироваться и ревакцинироваться. Особенно это касается людей из групп риска по возрасту и ряду хронических заболеваний», — предупреждает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Собеседник добавляет, что в регионе работает усиленный противоэпидемический режим.

«Но, безусловно, жителям необходимо также соблюдать и личные противоэпидемические предосторожности», — резюмирует врач.

Ранее RostovGazeta выясняла, как изменилась ситуация с коронавирусом в 2023 году.

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