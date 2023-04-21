Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Напомним, что в Роспотребнадзоре предупредили россиян о новой волне коронавируса в конце мая. Вероятно, на рост заболевания повлияет распространение нового штамма «арктур».
Отмечается, что впервые он был выявлен в Индии. Тогда, из-за высокой заразности, он привел к новой волне заболеваемости.
По словам ростовских врачей, «арктур» уже выявлен в трех образцах от московских пациентов. И, хотя протекает болезнь относительно легко, это не снижает возможные последствия. Особенно для тех, кто находится в группе риска.
«Чтобы защитить себя от нового штамма, необходимо заботиться о здоровье, вакцинироваться и ревакцинироваться. Особенно это касается людей из групп риска по возрасту и ряду хронических заболеваний», — предупреждает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Собеседник добавляет, что в регионе работает усиленный противоэпидемический режим.
«Но, безусловно, жителям необходимо также соблюдать и личные противоэпидемические предосторожности», — резюмирует врач.
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