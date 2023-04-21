«Арктур» отличается от других штаммов коронавируса контагиозностью. Однако при нем нет поражения нижних дыхательных путей, нет пневмоний. И хотя заболевание протекает легко, оно не снижает последствия для групп риска, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

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