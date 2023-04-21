Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский преподнёс СМИ другую версию событий. По его словам, модель после замечания сторожа вела себя неадекватно и чересчур эмоционально. Никакой физического насилия в ее отношении не принималось. Более того, после инцидента с девушкой поговорил настоятель храма, он попросил у нее прощения, после чего вместе с прихожанкой провел молебен об умножении любви.