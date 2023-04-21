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Ростовскую модель сторож выгнал из храма в Нахичевани из-за голосовых сообщений

21 апреля 2023, 16:51
Фото: 1MI
Ростовскую модель выволокли из храма из-за прослушивания голосового сообщения
«Ростовскую красавицу» Оксану Лободину выволокли из храма после прослушивания там голосового сообщения, пишут СМИ.

Как сообщает 1рнд, в Нахичевани сторож церкви Святой царицы Александры насильно выволок из храма прихожанку Оксану Лободину. Девушка работала моделью, в 2013 году получила титул «Ростовская красавица», сейчас же занимается общественной деятельностью.

Причиной конфликта стало голосовое сообщение, прослушанное Лободиной в храме. Она объяснила, что в этот момент в обители не проходила служба, поэтому девушка посчитала, что никому не помешает, прослушав сообщение. По ее словам, в нем говорилось о помощи участникам СВО.

Однако иного мнения оказался сторож храма. Действия девушки вывели его из себя. Сначала он попытался выбить телефон из ее рук, затем стал грубо выталкивать ее из храма. В какой-то момент Лободина даже ударилась головой об пол.

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Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский преподнёс СМИ другую версию событий. По его словам, модель после замечания сторожа вела себя неадекватно и чересчур эмоционально. Никакой физического насилия в ее отношении не принималось. Более того, после инцидента с девушкой поговорил настоятель храма, он попросил у нее прощения, после чего вместе с прихожанкой провел молебен об умножении любви.

Вероятно, особой силы он не оказал, так как Лободина обратилась с заявлением в полицию и уже зафиксировала побои. Но сообщений от правоохранительных органов не поступало, информация уточняется.

Ранее больной онкологией житель Каменска-Шахтинского покончил собой, утопившись в купели храма.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область
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