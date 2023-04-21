Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Как сообщает 1рнд, в Нахичевани сторож церкви Святой царицы Александры насильно выволок из храма прихожанку Оксану Лободину. Девушка работала моделью, в 2013 году получила титул «Ростовская красавица», сейчас же занимается общественной деятельностью.
Причиной конфликта стало голосовое сообщение, прослушанное Лободиной в храме. Она объяснила, что в этот момент в обители не проходила служба, поэтому девушка посчитала, что никому не помешает, прослушав сообщение. По ее словам, в нем говорилось о помощи участникам СВО.
Однако иного мнения оказался сторож храма. Действия девушки вывели его из себя. Сначала он попытался выбить телефон из ее рук, затем стал грубо выталкивать ее из храма. В какой-то момент Лободина даже ударилась головой об пол.
Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский преподнёс СМИ другую версию событий. По его словам, модель после замечания сторожа вела себя неадекватно и чересчур эмоционально. Никакой физического насилия в ее отношении не принималось. Более того, после инцидента с девушкой поговорил настоятель храма, он попросил у нее прощения, после чего вместе с прихожанкой провел молебен об умножении любви.
Вероятно, особой силы он не оказал, так как Лободина обратилась с заявлением в полицию и уже зафиксировала побои. Но сообщений от правоохранительных органов не поступало, информация уточняется.
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