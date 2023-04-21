Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Речь идет о жителях частного сектора, которые оплачивают услуги компании по нормативу. В регионе периодом полива считается с мая по сентябрь.
«Сумма начислений зависит от площади участка, на котором нет никаких строений. Норматив составляет 18 кубометров на сотку земли», — уточнили в компании.
Отмечается, что если поливная площадь изменится, то об этом можно сообщить в Ростовводоканал.
Ранее кипятком затопило улицу Пушкинскую в Ростове днем 20 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.