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С жителей в Ростовской области с 1 мая начнут брать деньги за полив огородов

21 апреля 2023, 10:08
Фото: ermell/cc by sa/wikimedia.org
С жителей в Ростовской области с 1 мая начнут брать деньги за полив огородов
В Ростовской области с 1 мая начнется начисление платы за полив огородов, сообщил в Telegram-канале «Ростовводоканал».

Речь идет о жителях частного сектора, которые оплачивают услуги компании по нормативу. В регионе периодом полива считается с мая по сентябрь.

«Сумма начислений зависит от площади участка, на котором нет никаких строений. Норматив составляет 18 кубометров на сотку земли», — уточнили в компании.

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Отмечается, что если поливная площадь изменится, то об этом можно сообщить в Ростовводоканал.

Ранее кипятком затопило улицу Пушкинскую в Ростове днем 20 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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