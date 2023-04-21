Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
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Так, в конце марта был размещен тендер на сумму 1,69 миллиарда рублей, который предусматривал реконструкцию автомобильной дороги Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская - Новошахтинск в Мясниковском районе. Став единственным участником конкурса «Т-Транс» предложил выполнить все работы за указанную выше сумму. При этом согласование с Минтрансом еще не проводилось.
Еще один этап реконструкции «Северного радиуса» был оценен в более 2 миллиардов рублей, однако победитель тендера смог предложить более низкую стоимость работ - 1,79 миллиарда рублей.
Напомним, в 2020 году разгорелся скандал с участием фирмы «Т-Транс». Позже ФАС заподозрила компанию в картельном сговоре.