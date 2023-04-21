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Северный радиус за 3,48 млрд рублей построит скандальная компания «Т-Транс»

21 апреля 2023, 10:57
Фото: rostovgortrans.ru
Северный радиус за 3,48 млрд рублей построит скандальная компания «Т-Транс»
Тендер на строительство двух этапов Северного радиуса в Ростове выиграла фирма «Т-Транс», согласно сайту Госзакупок.

Так, в конце марта был размещен тендер на сумму 1,69 миллиарда рублей, который предусматривал реконструкцию автомобильной дороги Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская - Новошахтинск в Мясниковском районе. Став единственным участником конкурса «Т-Транс» предложил выполнить все работы за указанную выше сумму. При этом согласование с Минтрансом еще не проводилось.

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Еще один этап реконструкции «Северного радиуса» был оценен в более 2 миллиардов рублей, однако победитель тендера смог предложить более низкую стоимость работ - 1,79 миллиарда рублей.

Напомним, в 2020 году разгорелся скандал с участием фирмы «Т-Транс». Позже ФАС заподозрила компанию в картельном сговоре.

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