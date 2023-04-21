Так, в конце марта был размещен тендер на сумму 1,69 миллиарда рублей, который предусматривал реконструкцию автомобильной дороги Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская - Новошахтинск в Мясниковском районе. Став единственным участником конкурса «Т-Транс» предложил выполнить все работы за указанную выше сумму. При этом согласование с Минтрансом еще не проводилось.