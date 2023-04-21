rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Изображение материала

Шествие «Бессмертного полка» могут заменить пробегом на сельхозтехнике на Дону

21 апреля 2023, 07:46
Фото: Zimin Vas/cc by sa/wikimedia.org
Шествие «Бессмертного полка» могут заменить пробегом на сельхозтехнике на Дону
В Ростовской области в этом году альтернативой шествия «Бессмертный полк» может стать пробег на сельскохозяйственной технике, сообщил координатор движения Андрей Кудряков.

Он рассказал изданию РБК, что в этом году акция пройдет в альтернативных форматах. В том числе может пройти пробег на сельхозтехнике, который до этого проводили в Мясниковском и Неклиновском районах.

Само шествие решили не проводить в традиционном формате из-за соображений безопасности. Такое решение приняли не только в Ростовской области, но и по всей стране.

В Ростовской области отменили майские шествия и митинги
Узнать подробнее

Читайте также материал RostovGazeta о том, будет ли парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2023 года. 

Также стало известно, что правительство в Ростовской области потратит почти 10 миллионов рублей на празднование 9 Мая.

Читайте также:
В Ростовской области отменили майские шествия и митингиПочему отменили шествие «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону в 2023 годуЕжегодное шествие "Бессмертного полка" в этом году не состоится
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Бессмертный полк#Праздник в Ростове
Подпишитесь
Политолог Сухарь разъяснил, как Дон попал в «красную зону» попадания ракет ВСУ
Сегодня, 08:10
Инвесторы частного крематория в Ростове пожаловались на десяток прокурорских проверок
Сегодня, 08:10
Урбанист объяснил, как нужно решать проблему с общественным транспортом на в Ростове
Сегодня, 07:58
Рок-группа «Алиса» без объяснения причин перенесла концерт в Ростове
Сегодня, 07:48
В Ростове автобусы вернулись к работе по зимнему расписанию после жалобы
Сегодня, 06:35