Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Он рассказал изданию РБК, что в этом году акция пройдет в альтернативных форматах. В том числе может пройти пробег на сельхозтехнике, который до этого проводили в Мясниковском и Неклиновском районах.
Само шествие решили не проводить в традиционном формате из-за соображений безопасности. Такое решение приняли не только в Ростовской области, но и по всей стране.
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Также стало известно, что правительство в Ростовской области потратит почти 10 миллионов рублей на празднование 9 Мая.