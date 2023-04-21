Непогода обрушится на Ростов на этих выходных. В городе пройдут мощные ливни. Они будут сопровождаться грозами. Помимо этого, синоптики прогнозируют увеличение скорости ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем составит +13 градусов, а ночью — +9.