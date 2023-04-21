rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Изображение материала

Сильный ветер и гроза обрушатся на Ростов в эти выходные

21 апреля 2023, 15:08
Фото: josep-castells/unsplash
Сильный ветер и гроза обрушатся на Ростов в эти выходные

В Ростове на все выходные объявили штормовое предупреждение из-за ливней с 22 апреля

На выходных в Ростове прогнозируется сильный ветер и ливни с грозами, сообщили власти города.

Непогода обрушится на Ростов на этих выходных. В городе пройдут мощные ливни. Они будут сопровождаться грозами. Помимо этого, синоптики прогнозируют увеличение скорости ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем составит +13 градусов, а ночью — +9.

Климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростовскую область придет настоящее потепление
Узнать подробнее

Жителей города просят быть предельно внимательными. Не оставлять машины рядом с аварийными деревьями, рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями. При скачках напряжения рекомендуется отключить от сети все электроприборы.

Напомним, синоптики прогнозируют дождливую погоду в Ростове до конца апреля.

Читайте также:
Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Ростове до конца апреляТеплую и ветреную погоду пообещали ростовчанам в начале следующей неделиРосгидромет опубликовал прогноз погоды в Ростовской области на лето в 2023 году
#Виктория Прутковская#Погода в Ростове#Дожди в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ветер в Ростове#Сильный ветер в Ростове#Администрация Ростова
Подпишитесь
Ростовские казаки заявили, что не отсиживаются в «теплом тылу» зоны СВО
Сегодня, 12:57
Ростовский депутат Бородай рассказал, когда именно начнется контрнаступление ВСУ
Сегодня, 12:56
Водитель лишился ног, засмотревшись на работу пожарных в Ростовской области
Сегодня, 12:29
Жителей в Ростовской области предупредили об ухудшениях качества воды в апреле
Сегодня, 12:27
Юрист Габович разъяснил, могут ли вручить повестку на улице в Ростовской области
Сегодня, 12:00
В Ростове автобусы вернулись к работе по зимнему расписанию после жалобы
Сегодня, 06:35