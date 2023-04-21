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Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Ростове до конца апреля

21 апреля 2023, 08:55
Фото: Hans Splinter/CC BY-ND 2.0/flickr.com
Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Ростове до конца апреля
В Ростове дождливая погода сохранится до конца апреля, сообщают метеорологи.

Так, согласно прогнозу синоптиков, дождь будет идти в пятницу и в субботу. При этом 22 апреля температура воздуха днем будет не выше 13 градусов.

Небольшой дождь ожидается также в первой половине дня в воскресенье. В понедельник дождя не ожидается. Однако особого потепления ждать не стоит.

Сильный ветер и дождь ожидаются в Ростове-на-Дону днем 20 и 21 апреля
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Во вторник снова может пойти дождь. А в среду начнется долгожданное потепление - днем будет выше 20 градусов тепла. К концу следующей недели также возможны дожди.

Ранее климатолог сообщил, что потеплеет в Ростовской области только в середине мая. Все это из-за холодных фронтов.

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