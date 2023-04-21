Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Так, согласно прогнозу синоптиков, дождь будет идти в пятницу и в субботу. При этом 22 апреля температура воздуха днем будет не выше 13 градусов.
Небольшой дождь ожидается также в первой половине дня в воскресенье. В понедельник дождя не ожидается. Однако особого потепления ждать не стоит.
Во вторник снова может пойти дождь. А в среду начнется долгожданное потепление - днем будет выше 20 градусов тепла. К концу следующей недели также возможны дожди.
Ранее климатолог сообщил, что потеплеет в Ростовской области только в середине мая. Все это из-за холодных фронтов.