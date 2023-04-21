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Скейт-площадку за 44 млн в Левобережном парке в Ростове обустроят до 1 сентября

21 апреля 2023, 11:59
Фото: 1MI
Скейт-площадку за 44 млн в Левобережном парке в Ростове обустроят до 1 сентября
В Ростове-на-Дону к 1 сентября 2023 года появится скейт-площадка на территории парка Левобережный, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Вопросы на эту тему поступили от местных жителей. Глава администрации ответил, что уже разработана проектно-сметная документация, которая одобрена госэкспертизой, а контракт с подрядчиком планируется заключить к 1 июня.

«Всего в реализацию проекта планируется вложить 44,6 миллиона рублей, сдать объект должны к 1 сентября. Здесь смогут заниматься профессионалы и любители», — уточнил градоначальник.

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Он также добавил, что по просьбе местных жителей будет отремонтирован тротуар на улице Алейникова от улицы Доватора до улицы Шаповалова.

Ранее стало известно, что реконструкцию Дворца спорта в Ростове завершат к 1 июля 2025 года. 

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