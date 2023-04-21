Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Вопросы на эту тему поступили от местных жителей. Глава администрации ответил, что уже разработана проектно-сметная документация, которая одобрена госэкспертизой, а контракт с подрядчиком планируется заключить к 1 июня.
«Всего в реализацию проекта планируется вложить 44,6 миллиона рублей, сдать объект должны к 1 сентября. Здесь смогут заниматься профессионалы и любители», — уточнил градоначальник.
Он также добавил, что по просьбе местных жителей будет отремонтирован тротуар на улице Алейникова от улицы Доватора до улицы Шаповалова.
Ранее стало известно, что реконструкцию Дворца спорта в Ростове завершат к 1 июля 2025 года.