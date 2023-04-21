В областной пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят около 20 кандидатов. Большинство из них — это люди, которые четко знают, зачем хотят заключить контракт с Министерством обороны РФ и уже имеют опыт прохождения срочной службы или заключали контракты ранее. Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Александр Мацановский отмечает, что большинство кандидатов — это люди, которые знают, чего хотят от службы.



Одним из таких кандидатов стал житель Белой Калитвы, который рассказал: «Все мои знакомые и друзья уже там. И я просто не могу оставаться в стороне. Я не служил в армии, однако это не проблема для заключения контракта. Родные, конечно, волнуются, но поддерживают мое решение».



По информации правительства региона, количество добровольцев-контрактников приближается к уровню, который фиксировался в период проведения частичной мобилизации прошлого года.