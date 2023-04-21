Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В областной пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят около 20 кандидатов. Большинство из них — это люди, которые четко знают, зачем хотят заключить контракт с Министерством обороны РФ и уже имеют опыт прохождения срочной службы или заключали контракты ранее. Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Александр Мацановский отмечает, что большинство кандидатов — это люди, которые знают, чего хотят от службы.
Одним из таких кандидатов стал житель Белой Калитвы, который рассказал: «Все мои знакомые и друзья уже там. И я просто не могу оставаться в стороне. Я не служил в армии, однако это не проблема для заключения контракта. Родные, конечно, волнуются, но поддерживают мое решение».
По информации правительства региона, количество добровольцев-контрактников приближается к уровню, который фиксировался в период проведения частичной мобилизации прошлого года.
В правительстве уточнили, что каждый желающий может получить современную военную специальность и внести вклад в победу.
Пункт отбора расположен в Ростове-на-Дону на улице Оганова, 22. По информации правительства области, жители города и области приходят сюда ежедневно, чтобы заключить контракт с Минобороны.
Заместитель губернатора Ростовской области, Вадим Артемов, высказался о том, что победа может быть достигнута только совместными усилиями. Во время беседы с журналистами он подчеркнул важность работы, которую выполняют подобные пункты отбора.
Артемов отметил, что вера в справедливость и готовность прийти на помощь — это качества, которые всегда были свойственны людям в Ростовской области. Он добавил, что сегодня эти традиции крепче, чем когда-либо ранее. В пункт отбора обращаются жители различных муниципальных образований региона, которые готовы защищать свою Родину с оружием в руках.
Задача специалистов пункта отбора заключается в максимальном упрощении процедуры оформления документов, в предоставлении информации об основных преимуществах службы по контракту и в ответах на вопросы. Правительство Ростовской области также оказывает адресную помощь военнослужащим и членам их семей.
В регионе есть областная межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.
Начать службу по контракту можно не только через пункты отбора, но и другими способами:
Это добровольная военная деятельность в Вооруженных силах России на определенных условиях: есть зарплата, соцпакет, а также различные льготы, денежные компенсации и поощрения.
Для кандидатов в контрактники предусмотрели несколько требований, прописанных в законодательстве, а соответствующий условиям человек может подписать контракт с Министерством обороны.
Чтобы заключить контракт потребуется заполнить автобиографию, а также подготовить паспорт, военный билет (при наличии), свидетельства о браке и рождении детей, документы об образовании.
После этого предстоит пройти собеседование с психологом в пункте отбора, медицинский осмотр в военкомате, получить предписание и убыть к месту службы. А уже в воинской части можно заключить контракт.
Согласно данным Минобороны, если контрактник находится в зоне спецоперации, то заработная плата в месяц составит от 204 тысяч рублей. Все зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.
Кроме того, единовременно перечислят 195 тысяч рублей за заключение контракта на срок от года и более. Зарплаты у военнослужащих следующие:
Вышеназванные суммы платят за полный месяц службы.
Контракт на военную службу можно заключить на сроки 1 года, 3 года и 5 лет. Он может быть расторгнут по соглашению сторон.
Для военнослужащих по контракту предусмотрели несколько видов льгот:
Кроме того, контрактники получают статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы.