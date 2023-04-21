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Сколько завербуют контрактников в Ростовской области весной 2023 года

21 апреля 2023, 07:43
Фото: nvvku.mil.ru
Сколько завербуют контрактников в Ростовской области весной 2023 года
В Ростовской области ежедневно в пункт отбора на военную службу по контракту приходят 20 человек. Как проходит этот процесс и что говорят местные жители, в материале RostovGazeta.

Сколько человек идут служить по контракту

В областной пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят около 20 кандидатов. Большинство из них — это люди, которые четко знают, зачем хотят заключить контракт с Министерством обороны РФ и уже имеют опыт прохождения срочной службы или заключали контракты ранее. Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Александр Мацановский отмечает, что большинство кандидатов — это люди, которые знают, чего хотят от службы.

Одним из таких кандидатов стал житель Белой Калитвы, который рассказал: «Все мои знакомые и друзья уже там. И я просто не могу оставаться в стороне. Я не служил в армии, однако это не проблема для заключения контракта. Родные, конечно, волнуются, но поддерживают мое решение».

По информации правительства региона, количество добровольцев-контрактников приближается к уровню, который фиксировался в период проведения частичной мобилизации прошлого года.

В правительстве уточнили, что каждый желающий может получить современную военную специальность и внести вклад в победу.

Где находится пункт отбора на военную службу по контракту

Пункт отбора расположен в Ростове-на-Дону на улице Оганова, 22. По информации правительства области, жители города и области приходят сюда ежедневно, чтобы заключить контракт с Минобороны.

Где находится пункт отбора на военную службу по контракту в Ростове-на-Дону Где находится пункт отбора на военную службу по контракту в Ростове-на-Дону
Где находится пункт отбора на военную службу по контракту в Ростове-на-Дону
Фото: mil.ru

Что говорят власти о наборе контрактников

Заместитель губернатора Ростовской области, Вадим Артемов, высказался о том, что победа может быть достигнута только совместными усилиями. Во время беседы с журналистами он подчеркнул важность работы, которую выполняют подобные пункты отбора.

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Артемов отметил, что вера в справедливость и готовность прийти на помощь — это качества, которые всегда были свойственны людям в Ростовской области. Он добавил, что сегодня эти традиции крепче, чем когда-либо ранее. В пункт отбора обращаются жители различных муниципальных образований региона, которые готовы защищать свою Родину с оружием в руках.

Задача специалистов пункта отбора заключается в максимальном упрощении процедуры оформления документов, в предоставлении информации об основных преимуществах службы по контракту и в ответах на вопросы. Правительство Ростовской области также оказывает адресную помощь военнослужащим и членам их семей.

В регионе есть областная межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.

В регионе есть областная межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.В регионе есть областная межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.
В регионе есть областная межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.
Фото: 1MI

Как начать службу контракту

Начать службу по контракту можно не только через пункты отбора, но и другими способами:

  1. Подать заявку на едином портале Госуслуг;
  2. Подать заявку на сайте Минобороны;
  3. Обратиться в военкомат.

Что такое служба по контракту

Это добровольная военная деятельность в Вооруженных силах России на определенных условиях: есть зарплата, соцпакет, а также различные льготы, денежные компенсации и поощрения.

Для кандидатов в контрактники предусмотрели несколько требований, прописанных в законодательстве, а соответствующий условиям человек может подписать контракт с Министерством обороны.

Какие документы нужны для службы по контракту

Чтобы заключить контракт потребуется заполнить автобиографию, а также подготовить паспорт, военный билет (при наличии), свидетельства о браке и рождении детей, документы об образовании.

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После этого предстоит пройти собеседование с психологом в пункте отбора, медицинский осмотр в военкомате, получить предписание и убыть к месту службы. А уже в воинской части можно заключить контракт.

Сколько платят контрактникам

Согласно данным Минобороны, если контрактник находится в зоне спецоперации, то заработная плата в месяц составит от 204 тысяч рублей. Все зависит от воинского звания, должности и выслуги лет. 

Сколько платят контрактникамСколько платят контрактникам
Сколько платят контрактникам
Фото: mil.ru

Кроме того, единовременно перечислят 195 тысяч рублей за заключение контракта на срок от года и более. Зарплаты у военнослужащих следующие:

  1. Командир отделения — от 232 тысяч рублей;
  2. Инструктор штаба — от 226 тысяч рублей;
  3. Начальник радиостанции командно-штабной машины — от 226 тысяч;
  4. Старший сапер — от 216 тысяч;
  5. Старший телефонист — от 219 тысяч;
  6. Гранатометчик — от 211 тысяч;
  7. Водитель — от 211 тысяч;
  8. Повар — от 211 тысяч;
  9. Стрелок — от 204 тысяч;
  10. Пулеметчик — от 211 тысяч рублей.

Вышеназванные суммы платят за полный месяц службы.

На какой срок можно заключить контракт

Контракт на военную службу можно заключить на сроки 1 года, 3 года и 5 лет. Он может быть расторгнут по соглашению сторон.

Какие есть социальные льготы у контрактников

Для военнослужащих по контракту предусмотрели несколько видов льгот:

  1. Возможность быстрой покупки жилья;
  2. Предоставление служебного жилья или компенсация за съем;
  3. Бесплатно обследование и лечение в военно-медицинских организациях;
  4. Страхование жизни и здоровья;
  5. Право на льготную пенсию после 20 лет службы.

Кроме того, контрактники получают статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Служба по контракту#Служба в армии#Зарплаты контрактников
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