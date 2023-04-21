Современный облик сельских территорий обсудили в Кашарах

— Все что мы увидели сегодня, это были обращения граждан и инициатива главы администрации. Часть исполнения приоритетных наказов находились на контроле областного правительства и лично губернатора. ЗАГС, библиотека, МФЦ и дороги — является приоритетным наказом. Мы это делаем для того, чтобы сельские территории имели сегодня современный облик и комплексное развитие, куда можно включить газификацию, водоснабжение, строительство детских садов и школ. И когда люди видят, что о них заботятся, тогда они будут здесь оставаться жить, а не стремиться переехать в город. Но для достижения этой задачи необходима совместная работа. Причем как правительства, так и Законодательного Собрания региона, а также глав администраций и местного бизнес- сообщества. Если они все не будут вкладываться в населенные пункты, где сегодня живут люди, завтра работать здесь будет некому, — подчеркнул Вячеслав Василенко.