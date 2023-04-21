Современный облик сельских территорий обсудили в Кашарах

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Возглавлял делегацию заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.
Некоторые объекты были созданы с нуля, а некоторые - капитально отремонтированы. Самыми востребованными объектами инфраструктуры для жителей Кашар стали МФЦ, УСЗН, центральная библиотека, отдел ЗАГСа, архив, а также внутрипоселковые дороги.
Осмотр показал, что программа действительно работает и делает жителей сел счастливее. Чего только стоит новый ЗАГС Кашарского района, который начал свою работу в январе этого года и уже успел зарегистрировать десять браков.
Как отмечает начальник отдела ЗАГСа Кашарского района Елена Шаповалова, необходимость в новом зале бракосочетаний назрела давно.
— Это абсолютно новый зал, новая постройка. До этого момента у нас не было своего зала, и церемонии бракосочетания проходили или в доме культуры, или в зале заседаний районной администрации. Безусловно, это доставляло определенные неудобства как для тех, кто желает узаконить свои отношения, так и для сотрудников самого ЗАГСа. Но теперь все будет работать по-другому. С начала года мы зарегистрировали десять браков, и есть уверенность, что этот новый ЗАГС станет колыбелью семьи для жителей всего района, — поделилась Елена Шаповалова.
Действительно, новый ЗАГС вызывает неподдельное чувство гордости. Помимо украшенного по всем правилам зала бракосочетаний, здесь есть отдельные комнаты как для жениха, так и для невесты.
Не оставили равнодушными участников круглого стола и другие обновленные объекты. Например, новая межпоселенческая библиотека уже в скором времени примет своих читателей. Здесь есть все, что необходимо: от различных мультимедийных установок и телевизоров, до амфитеатра и новых книг. Не так давно среди местного населения ходила шутка, что в кашарской библиотеке читают книги при лучине, но теперь, благодаря капитальному ремонту, эта шутка окажется в прошлом.
По словам директора библиотеки Светланы Злобиной, на данный момент библиотекой заключено сорок контрактов по ее оснащению.
— В настоящее время идет поставка и установка оборудования, а также изготовление мебели. Уже приобретено более шестисот экземпляров книжной продукции, а библиотека готовится в первых числах октября открыть свои двери для новых читателей, — пояснила директор Кашарской МЦБ.
Во время самого круглого стола, где в роли председателя выступал Вячеслав Василенко, главы районных администрации доложили о своих достижениях в благоустройстве подведомственных им территорий. Прозвучали и предложения, которые коснулись сельских поселений с численностью населения менее тысячи человек.
Дело в том, что программа «Современный облик сельских территорий» в настоящее время касается населенных пунктов, где количество жителей превышает тысячу человек. Именно здесь проводятся работы по благоустройству и развитию современной инфраструктуры. Но многим поселениям, где количество жителей пока не доходит до тысячи, также хочется, чтобы их села приобретали современный вид.
Итог встречи подвел заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко. Он отметил, что никто лучше жителей не расскажет о проблемах села, поэтому общение с ними должно выходить на новый уровень, а их просьбы по возможности исполняться.
— Все что мы увидели сегодня, это были обращения граждан и инициатива главы администрации. Часть исполнения приоритетных наказов находились на контроле областного правительства и лично губернатора. ЗАГС, библиотека, МФЦ и дороги — является приоритетным наказом. Мы это делаем для того, чтобы сельские территории имели сегодня современный облик и комплексное развитие, куда можно включить газификацию, водоснабжение, строительство детских садов и школ. И когда люди видят, что о них заботятся, тогда они будут здесь оставаться жить, а не стремиться переехать в город. Но для достижения этой задачи необходима совместная работа. Причем как правительства, так и Законодательного Собрания региона, а также глав администраций и местного бизнес- сообщества. Если они все не будут вкладываться в населенные пункты, где сегодня живут люди, завтра работать здесь будет некому, — подчеркнул Вячеслав Василенко.
Основным выводом выездного круглого стола в Кашарский район стало решение по внесению корректировок в программу по развитию сельских территорий. На заметку были взяты обращения по населенным пунктам, где количество жителей едва ли доходит до тысячи человек, ведь они также нуждаются в поддержке. Вячеслав Василенко отметил, что наказам жителей сел сегодня уделяется пристальное внимание и эта просьба не останется без ответа. В завершение встречи он напомнил, что немалую роль в реализации данной программы играют и депутаты, именно они часто общаются с жителями и знают вопросы, которые необходимо решать в срочном порядке. А если люди выбрали именно это направление и поддержали, значит и работа должна быть совместной.