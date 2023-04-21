Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В Ростове открылась выставка художника Николая Рериха. Посмотреть работы живописца можно в «Донэкспоцентре». Особенность выставки в том, что на ней представлены работы мастера, обработанные нейросетью. Авторы экспозиции хотели показать, как могли выглядеть работы художника, если бы он писал их в наши дни.
Также для ценителей творчества Рериха работает отдельный зал с более 50 репродукциями мастера. Планируется и показ мультимедийного фильма «Рерих. Путь к свету». Он создавался с участием экспертов из Нью-Йоркского музея Рериха и общества Рериха из Ростова-на-Дону, Москвы и Екатеринбурга.
Ранее нейросети создали образ типичных жителей Ростова-на-Дону.