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Созданная нейросетью выставка Рериха открылась в Ростове

21 апреля 2023, 17:36
Фото: Выставка предметов искусства «Арт-Ростов» ВКонтакте
В Ростове открылась выставка Рериха, созданная с помощью нейросети
В Ростове открылась выставка Рериха, созданная с помощью нейросети, сообщили организаторы выставки «Арт-Ростов».

В Ростове открылась выставка художника Николая Рериха. Посмотреть работы живописца можно в «Донэкспоцентре». Особенность выставки в том, что на ней представлены работы мастера, обработанные нейросетью. Авторы экспозиции хотели показать, как могли выглядеть работы художника, если бы он писал их в наши дни.

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Также для ценителей творчества Рериха работает отдельный зал с более 50 репродукциями мастера. Планируется и показ мультимедийного фильма «Рерих. Путь к свету». Он создавался с участием экспертов из Нью-Йоркского музея Рериха и общества Рериха из Ростова-на-Дону, Москвы и Екатеринбурга.

Ранее нейросети создали образ типичных жителей Ростова-на-Дону.

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