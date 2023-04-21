В Ростове открылась выставка художника Николая Рериха. Посмотреть работы живописца можно в «Донэкспоцентре». Особенность выставки в том, что на ней представлены работы мастера, обработанные нейросетью. Авторы экспозиции хотели показать, как могли выглядеть работы художника, если бы он писал их в наши дни.