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Стали известны подробности мощного хлопка в Ростове-на-Дону вечером 20 апреля

21 апреля 2023, 04:48
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону заявили о громком звуке, похожем на хлопок, в районе проспекта Королева, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, в округе был слышен звук, который напоминал взрыв, из-за чего сработали сигнализации автомобилей. Но что именно стало причиной звука, остается загадкой.

«Это самолет на сверхзвуковое переходил», — предположили пользователи в комментариях. Другие заявили, что это мог быть звук от грома.

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«Похоже по звуку, как взрыв. Вот как мина подрывается», — пишут ростовчане.

«Я в этот момент находилась на Королева и слышала этот звук», — сообщают пользователи. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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