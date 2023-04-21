Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
По их словам, в округе был слышен звук, который напоминал взрыв, из-за чего сработали сигнализации автомобилей. Но что именно стало причиной звука, остается загадкой.
«Это самолет на сверхзвуковое переходил», — предположили пользователи в комментариях. Другие заявили, что это мог быть звук от грома.
«Похоже по звуку, как взрыв. Вот как мина подрывается», — пишут ростовчане.
«Я в этот момент находилась на Королева и слышала этот звук», — сообщают пользователи. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.