Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В декабре 2022 года в станице Обливской 35-летний фигурант поссорился с 38-летним знакомым, из-за чего избил его и задушил. После этого он закопал тело в огороде и скрылся.
Кроме того, нападавший совершил кражу в магазине, но его удалось задержать, после чего возбудили уголовное дело. Оказалось, что ранее фигурант был несколько раз судим, в том числе за убийство.
«Во время допроса обвиняемый признал вину, теперь материалы направили в суд для рассмотрения», — уточнили в Следкоме. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет колонии.
Ранее жительница в Ростовской области зарезала мужа из-за разногласий в воспитании ребенка.