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Судимый за убийство житель Морозовска задушил знакомого и закопал тело в огороде

21 апреля 2023, 13:51
Фото: Alex Proimos/cc by/flickr.com
Судимый за убийство житель Морозовска задушил знакомого и закопал тело в огороде
В Ростовской области будут судить жителя Морозовска, который убил знакомого и закопал тело, сообщили в региональном УСКР.

В декабре 2022 года в станице Обливской 35-летний фигурант поссорился с 38-летним знакомым, из-за чего избил его и задушил. После этого он закопал тело в огороде и скрылся.

Кроме того, нападавший совершил кражу в магазине, но его удалось задержать, после чего возбудили уголовное дело. Оказалось, что ранее фигурант был несколько раз судим, в том числе за убийство.

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«Во время допроса обвиняемый признал вину, теперь материалы направили в суд для рассмотрения», — уточнили в Следкоме. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее жительница в Ростовской области зарезала мужа из-за разногласий в воспитании ребенка.

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