Ева и Альбина, бывшие братья из Ростовской области, которые стали сестрами, прославились несколько лет назад, после своих выступлений на ток-шоу. У Альбины, которая ранее была Алексеем, даже возникли сложности с законом, и ее хотели отправить в мужскую колонию, поскольку девушка не успела сменить паспорт и по документам оставалась мужчиной.