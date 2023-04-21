Posted Сегодня, 21:16
Published Сегодня, 21:16
Modified Сегодня, 21:19
Updated Сегодня, 21:19
Инцидент произошел еще 11 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Как сообщает РЕН ТВ, водитель такси жестоко избил трансгендера Еву, известную по участию в ток-шоу и проведении откровенных фотосессий. По данным СМИ, свидетель, знакомый с ситуацией, сообщил, что 30-летнюю Еву госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По информации источника, инцидент произошел на Невском проспекте. Водитель такси решил высадить пассажирку после словесной перепалки, и после того, как Ева вышла из машины, водитель нанес ей удар по голове. От полученных травм девушка упала на тротуар и потеряла сознание. Её доставили в больницу, где установили тяжелый перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Через несколько часов полиция задержала 40-летнего водителя такси, который причинил травмы пассажирке. Ранее в отношении мужчины уже было заведено дело за фиктивную регистрацию на территории России. Водитель сейчас находится на свободе под подпиской о невыезде.
Судебное дело возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Водитель такси может лишиться свободы на срок до 8 лет.
Ева и Альбина, бывшие братья из Ростовской области, которые стали сестрами, прославились несколько лет назад, после своих выступлений на ток-шоу. У Альбины, которая ранее была Алексеем, даже возникли сложности с законом, и ее хотели отправить в мужскую колонию, поскольку девушка не успела сменить паспорт и по документам оставалась мужчиной.