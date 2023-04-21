Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Сложная ситуация с водоснабжением наблюдается в Таганроге. Продолжительное время город испытывает дефицит воды, а к ее качеству есть много вопросов. Чтобы решить эту проблему, власти еще в 2019 году решили заняться перекладкой водовода из реки Дон. В 2020 году город заключил контракт на разработку первого этапа проекта. Однако контракт не удалось исполнить, так как участок, по которому должен был пролегать водовод, был арестован по суду. Поэтому на некоторое время проект решили заморозить.
В 2022 году стало известно о прокладке водовода из реки Дон в Ростовской области в ДНР. Возведением объекта занялась военно-строительная компания Минобороны. Она разместила водовод как раз на том самом арестованном по суду участке. «По сравнению с декабрем, там рельеф местности даже поменялся», — приводит слова главы таганрогского водоканала Максима Неслова Donnews.
Теперь власти и водоканал Таганрога размышляют, каким образом прокладывать свой собственный водовод. Глава ресурсоснабжающей организации Неснов пообещал представить варианты решения проблемы в ближайшее время.
Напомним, воду из Ростовской области на Донбасс начнут подавать с 30 апреля.