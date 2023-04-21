Сложная ситуация с водоснабжением наблюдается в Таганроге. Продолжительное время город испытывает дефицит воды, а к ее качеству есть много вопросов. Чтобы решить эту проблему, власти еще в 2019 году решили заняться перекладкой водовода из реки Дон. В 2020 году город заключил контракт на разработку первого этапа проекта. Однако контракт не удалось исполнить, так как участок, по которому должен был пролегать водовод, был арестован по суду. Поэтому на некоторое время проект решили заморозить.