rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:39

Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

Изображение материала

У Таганрога появились проблемы с водоснабжением из-за строительства водовода в ДНР

21 апреля 2023, 17:39
Фото: 1MI
У Таганрога могут появиться проблемы с водой из-за строительства водовода в ДНР
В Таганроге не могут реконструировать водозабор из-за возведения водовода из Ростовской области в ДНР, пишут СМИ.

Сложная ситуация с водоснабжением наблюдается в Таганроге. Продолжительное время город испытывает дефицит воды, а к ее качеству есть много вопросов. Чтобы решить эту проблему, власти еще в 2019 году решили заняться перекладкой водовода из реки Дон. В 2020 году город заключил контракт на разработку первого этапа проекта. Однако контракт не удалось исполнить, так как участок, по которому должен был пролегать водовод, был арестован по суду. Поэтому на некоторое время проект решили заморозить.

В 2022 году стало известно о прокладке водовода из реки Дон в Ростовской области в ДНР. Возведением объекта занялась военно-строительная компания Минобороны. Она разместила водовод как раз на том самом арестованном по суду участке. «По сравнению с декабрем, там рельеф местности даже поменялся», — приводит слова главы таганрогского водоканала Максима Неслова Donnews.

«Без воды не останемся»: Голубев оценил риски для Ростова от водовода на Донбасс
Узнать подробнее

Теперь власти и водоканал Таганрога размышляют, каким образом прокладывать свой собственный водовод. Глава ресурсоснабжающей организации Неснов пообещал представить варианты решения проблемы в ближайшее время.

Напомним, воду из Ростовской области на Донбасс начнут подавать с 30 апреля.

Читайте также:
Рабочие запустили первую насосную станцию на водоводе из Ростовской области в ДонбассСергей Шойгу проинспектировал строительство водовода из Ростовской области в ДНРСвыше 2,6 тыс специалистов прокладывают водовод из Ростовской области для Донбасса
#Алина Заярная#Водоснабжение в Ростовской области#Водовод из Ростовской области в ДНР#Город#Новости#Таганрог#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области завоют сирены и устроят автопробег комбайнов в честь 9 Мая
Сегодня, 14:53
Ростовскую модель сторож выгнал из храма в Нахичевани из-за голосовых сообщений
Сегодня, 16:51
Дело возбудили на начальника из ГИБДД на Дону за попытку вывезти оружие из зоны СВО
Сегодня, 15:40
Урбанист объяснил, как нужно решать проблему с общественным транспортом в Ростове
Сегодня, 07:58
О подтоплениях предупредили в администрации Ростова из-за ливней на выходных
Сегодня, 15:37