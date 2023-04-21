В городе изготовили Георгиевские ленты и звезды победы для украшения военной техники, которую задействуют в параде на 9 Мая. Логвиненко рассказал, что к властям обратились военные, у которых нет средств на эти цели и предусмотреть они их не могут, с просьбой оказать помощь в этом вопросе.