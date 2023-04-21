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У военных не оказалось денег для украшения техники к параду Победы в Ростове-на-Дону

21 апреля 2023, 09:16
Фото: donland.ru
У военных не оказалось денег для украшения техники к параду Победы в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону военные попросили у властей помощи в украшении военной техники для празднования годовщины победы в ВОВ, прозвучало на заседании.

В городе изготовили Георгиевские ленты и звезды победы для украшения военной техники, которую задействуют в параде на 9 Мая. Логвиненко рассказал, что к властям обратились военные, у которых нет средств на эти цели и предусмотреть они их не могут, с просьбой оказать помощь в этом вопросе.

«Город, конечно, может. Мы сделаем так, чтобы все это было интересно», — уточнил градоначальник

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Стало также известно, что перед парадом пройдет проверка качества украшения техники.

Ранее появилась информация, что шествие «Бессмертного полка» могут заменить пробегом на сельхозтехнике на Дону.

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