Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В городе изготовили Георгиевские ленты и звезды победы для украшения военной техники, которую задействуют в параде на 9 Мая. Логвиненко рассказал, что к властям обратились военные, у которых нет средств на эти цели и предусмотреть они их не могут, с просьбой оказать помощь в этом вопросе.
«Город, конечно, может. Мы сделаем так, чтобы все это было интересно», — уточнил градоначальник
Стало также известно, что перед парадом пройдет проверка качества украшения техники.
Ранее появилась информация, что шествие «Бессмертного полка» могут заменить пробегом на сельхозтехнике на Дону.