Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
По мнению урбаниста, увеличивать количество общественного транспорта нужно было до того, как были разыграны четырехлетние конкурсы среди перевозчиков.
«Логвиненко попросил рассмотреть возможность отравить на Северный автобусы очень большой вместимости. Количество единиц вырастет, но ненамного. И автобусов-гармошек в договорах нет. Осталось разыграть только конкурсы на 18 и 81 маршруты», - рассказал эксперт.
Артемий Зайцев добавил, что новые конкурсы опираются на тот подвижной состав, который купили перевозчики к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. По его мнению, автобусы-гармошки могут вовсе не появится на некоторых маршрутах.
Ранее власти Ростова показали, как будут выглядеть новые остановки общественного транспорта.