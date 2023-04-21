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Урбанист объяснил, как нужно решать проблему с общественным транспортом на в Ростове

21 апреля 2023, 07:58
Фото: 1MI
Проблему с автобусами в Ростове-на-Дону нужно было начинать решать еще в марте, заявил в разговоре с корреспондентом RostovGazeta ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

По мнению урбаниста, увеличивать количество общественного транспорта нужно было до того, как были разыграны четырехлетние конкурсы среди перевозчиков.

«Логвиненко попросил рассмотреть возможность отравить на Северный автобусы очень большой вместимости. Количество единиц вырастет, но ненамного. И автобусов-гармошек в договорах нет. Осталось разыграть только конкурсы на 18 и 81 маршруты», - рассказал эксперт.

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Артемий Зайцев добавил, что новые конкурсы опираются на тот подвижной состав, который купили перевозчики к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. По его мнению, автобусы-гармошки могут вовсе не появится на некоторых маршрутах.

Ранее власти Ростова показали, как будут выглядеть новые остановки общественного транспорта.

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#Анна Ивченко#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт в Ростове#Автобус в Ростове#Городская среда
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