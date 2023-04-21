Posted Сегодня, 20:59
Published Сегодня, 20:59
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
По мнению урбаниста, работу общественного транспорта нужно контролировать по всему городу.
«У нас недовыпуск общественного транспорта наблюдается постоянно по всему городу с 2018 года, когда были заключены пятилетние контракты. По вечерам транспорт почти не ходит, потому что перевозчикам дешевле заплатить штраф за недовыпуск, чем работать, когда пассажиров нет», - говорит Зайцев.
Эксперт добавляет, что из десятка утвержденных депутатами новых выделенных полос на 2022 год департамент автодорог сделал только одну на Королёва.
«Автобусы и трамваи в пробках – это признак безграмотной организации движения, из-за чего никакие планы по выпуску транспорта выполняться не будут, и пассажиры будут пересаживаться на личные автомобили», - отметил урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что движение транспорта ограничат рядом со старым автовокзалом в Ростове.