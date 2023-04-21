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Урбанист заявил, что ростовчане пересядут на личные машины из-за проблем с автобусами

21 апреля 2023, 20:59
Фото: 1MI
Урбанист заявил, что ростовчане пересядут на личные машины из-за проблем с автобусами
На маршруты в Ростове выпускают только 50-80% автобусов от обещанного количества, об этом корреспонденту RostovGazeta ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

По мнению урбаниста, работу общественного транспорта нужно контролировать по всему городу.

«У нас недовыпуск общественного транспорта наблюдается постоянно по всему городу с 2018 года, когда были заключены пятилетние контракты. По вечерам транспорт почти не ходит, потому что перевозчикам дешевле заплатить штраф за недовыпуск, чем работать, когда пассажиров нет», - говорит Зайцев.

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Эксперт добавляет, что из десятка утвержденных депутатами новых выделенных полос на 2022 год департамент автодорог сделал только одну на Королёва.

«Автобусы и трамваи в пробках – это признак безграмотной организации движения, из-за чего никакие планы по выпуску транспорта выполняться не будут, и пассажиры будут пересаживаться на личные автомобили», - отметил урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что движение транспорта ограничат рядом со старым автовокзалом в Ростове.

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