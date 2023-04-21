«У нас недовыпуск общественного транспорта наблюдается постоянно по всему городу с 2018 года, когда были заключены пятилетние контракты. По вечерам транспорт почти не ходит, потому что перевозчикам дешевле заплатить штраф за недовыпуск, чем работать, когда пассажиров нет», - говорит Зайцев.