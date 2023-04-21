Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По его поручению директор департамента транспорта лично вышел проконтролировать работу автобусов и выявил ряд нарушений со стороны перевозчиков. Логвиненко рассказал, что обращения людей поступают из различных территорий города.
«Поручил вернуть выпуск транспорта по графику зимнего времени. Теперь проведем глубокий анализ проблемных маршрутов и проработаем возможно выпуска в теплое время автобусов по графику зимнего периода», — подчеркнул сити-менеджер.
Он добавил, что ведется жесткая претензионная работа с компаниями, которые срывают выпуск транспорта на линию. Одной из таких организаций оказался «Янтарь 1».
Ранее количество единиц общественного транспорта сократили в Ростове.