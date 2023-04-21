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В Ростове автобусы вернулись к работе по зимнему расписанию после жалобы

21 апреля 2023, 06:35
Фото: 1MI
В Ростове автобусы вернулись к работе по зимнему расписанию после жалобы
В Ростове-на-Дону общественный транспорт вернули к работе по зимнему расписанию из-за обращений горожан, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По его поручению директор департамента транспорта лично вышел проконтролировать работу автобусов и выявил ряд нарушений со стороны перевозчиков. Логвиненко рассказал, что обращения людей поступают из различных территорий города.

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«Поручил вернуть выпуск транспорта по графику зимнего времени. Теперь проведем глубокий анализ проблемных маршрутов и проработаем возможно выпуска в теплое время автобусов по графику зимнего периода», — подчеркнул сити-менеджер.

Он добавил, что ведется жесткая претензионная работа с компаниями, которые срывают выпуск транспорта на линию. Одной из таких организаций оказался «Янтарь 1».

Ранее количество единиц общественного транспорта сократили в Ростове.

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