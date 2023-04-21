Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
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Updated Сегодня, 14:55
Власти Ростова предупредили горожан, что 26 апреля пройдет проверка систем экстренного оповещения. Сирены включат в 10.30 мск.
Помимо воя сирен, по телевидению и радио передадут специальное голосовое сообщение. Жителей Ростова попросили не поддаваться панике и быть внимательными к сигналам и оповещениям.
В случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
Ростовводоканал предупредил, что с 1 мая в Ростовской области будут начислять плату за полив огородов. Нововведение коснется жителей частного сектора, оплачивающих водоснабжение по нормативу. Период полива в Ростовской области длится с мая по сентябрь.
В водоканале уточнили, что сумма начислений зависит от площади участка, на котором нет строений. Норматив составляет 18 кубометров за сотку земли. Если поливная площадь изменится, об этом необходимо сообщить в Ростовводоканал.
Координатор движения «Бессмертный полк» Андрей Кудряков сообщил, что в этом году акцию решили организовать в альтернативном формате. Одним из вариантов может стать пробег на сельхозтехнике. До этого пробег проводили в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области.
Уточняется, что от самого шествия «Бессмертного полка» решили отказаться из соображений безопасности. Решение об этом приняли не только в Ростовской области, но и в других регионах.