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В Ростовской области завоют сирены и устроят автопробег комбайнов в честь 9 Мая

21 апреля 2023, 14:53
Фото: Amira Blossom/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростовской области звучат сирены, устраивают пробеги комбайнов и платят за огороды
В Ростове местных жителей предупредили о проверке работ сирен, тем временем в регионе решили брать плату за полив огородов, а вместо «Бессмертного полка» хотят провести пробег сельхозтехники.

Снова вой сирен

Власти Ростова предупредили горожан, что 26 апреля пройдет проверка систем экстренного оповещения. Сирены включат в 10.30 мск.

Помимо воя сирен, по телевидению и радио передадут специальное голосовое сообщение. Жителей Ростова попросили не поддаваться панике и быть внимательными к сигналам и оповещениям.

В случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

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Плата за полив огорода

Ростовводоканал предупредил, что с 1 мая в Ростовской области будут начислять плату за полив огородов. Нововведение коснется жителей частного сектора, оплачивающих водоснабжение по нормативу. Период полива в Ростовской области длится с мая по сентябрь.

В водоканале уточнили, что сумма начислений зависит от площади участка, на котором нет строений. Норматив составляет 18 кубометров за сотку земли. Если поливная площадь изменится, об этом необходимо сообщить в Ростовводоканал.

Плата за полив огородаПлата за полив огорода
Плата за полив огорода
Фото: Svklimkin/cc by sa/wikimedia.org
С жителей в Ростовской области с 1 мая начнут брать деньги за полив огородов
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Пробег тракторов и комбайнов

Координатор движения «Бессмертный полк» Андрей Кудряков сообщил, что в этом году акцию решили организовать в альтернативном формате. Одним из вариантов может стать пробег на сельхозтехнике. До этого пробег проводили в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области.

Уточняется, что от самого шествия «Бессмертного полка» решили отказаться из соображений безопасности. Решение об этом приняли не только в Ростовской области, но и в других регионах.

Пробег тракторов и комбайновПробег тракторов и комбайнов
Пробег тракторов и комбайнов
Фото: Bundesarchiv, Bild 183-N0820-0026 / CC-BY-SA 3.0
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