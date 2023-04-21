ДТП произошло недалеко от села Кулешовка в Азовском районе. Там спасатели ликвидировали крупный пожар в зарослях камыша. Проезжающий мимо водитель ZAZ Chance отвлекся от дороги, засмотревшись на работу пожарных, и влетел в пожарную автовышку.