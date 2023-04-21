Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
ДТП произошло недалеко от села Кулешовка в Азовском районе. Там спасатели ликвидировали крупный пожар в зарослях камыша. Проезжающий мимо водитель ZAZ Chance отвлекся от дороги, засмотревшись на работу пожарных, и влетел в пожарную автовышку.
На фото с места происшествия видно, что от капота легковушки почти ничего не осталось. Очевидцы аварии пишут, что водителю отдавило ноги.
Официальных подробностей инцидента от ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.
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