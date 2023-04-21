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Published Сегодня, 12:29

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Водитель лишился ног, засмотревшись на работу пожарных в Ростовской области

21 апреля 2023, 12:29
Фото: ТГ канал Это Ростов
Водитель получил серьезные травмы, засмотревшись на работу пожарных рядом с селом Кулешовка в Ростовской области, рассказали в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло недалеко от села Кулешовка в Азовском районе. Там спасатели ликвидировали крупный пожар в зарослях камыша. Проезжающий мимо водитель ZAZ Chance отвлекся от дороги, засмотревшись на работу пожарных, и влетел в пожарную автовышку.

На фото с места происшествия видно, что от капота легковушки почти ничего не осталось. Очевидцы аварии пишут, что водителю отдавило ноги.

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Официальных подробностей инцидента от ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.

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