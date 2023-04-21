Врач-онкоиммунолог рассказал о связи между питанием и риском развития рака

Ранее, врач-эндокринолог Елена Киселева предупредила о том, что некоторые обычные продукты, которые употребляются каждый день, могут спровоцировать развитие рака. В частности, специалист отметила, что молоко может негативно влиять на здоровье, так как содержит большое количество белка, аминокислот и жиров. Взрослым людям рекомендуется ограничить употребление этого напитка.