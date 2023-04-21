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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Врач-онкоиммунолог рассказал о связи между питанием и риском развития рака

21 апреля 2023, 10:37
Врач-аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в интервью для издания "Народные Новости" поделился своим мнением о том, как пищевые привычки могут повысить риск развития онкологии.

Многие пользователи сети также считают, что питание напрямую связано с появлением злокачественных опухолей, пишет nation-news.ru

Ранее, врач-эндокринолог Елена Киселева предупредила о том, что некоторые обычные продукты, которые употребляются каждый день, могут спровоцировать развитие рака. В частности, специалист отметила, что молоко может негативно влиять на здоровье, так как содержит большое количество белка, аминокислот и жиров. Взрослым людям рекомендуется ограничить употребление этого напитка.

В свою очередь, Даниил Щепеляев подчеркнул, что многие продукты в больших количествах могут повысить риск развития онкологии. Эксперт рекомендует включать в рацион больше свежих овощей и фруктов, а также избегать чрезмерного употребления мяса, жирных продуктов и сладостей.

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