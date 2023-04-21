Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Напомним, что Роспотребнадзор предупредил россиян о новой волне коронавируса. Рост заболеваемости ожидается в конце мая. Спровоцировать его может якобы появление и распространение нового штамма коронавируса «арктур». Но вводить ограничения пока не планируется.
«Прогнозы Роспотребнадзора научно обоснованы и просчитаны, поэтому к ним нужно прислушиваться. И, независимо от уровня подъема заболеваемости ковидом, к этому необходимо быть готовыми и медикам, и жителям нашего региона», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Ростовские доктора сходятся во мнении, что ковид уверенно становится сезонным ОРВИ. И хотя, по их словам, подъем заболевания вполне возможен, появление нового субварианта вряд ли приведет к введению эпидемических ограничений.
Ранее RostovGazeta сообщала, как изменился коронавирус в 2023 году.