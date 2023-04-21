rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Изображение материала

Врачи предупредили о новой волне коронавируса в конце мая в Ростовской области

21 апреля 2023, 10:48
Фото: martin-sanchez/unsplash
Врачи предупредили о новой волне коронавируса в конце мая в Ростовской области
Подъем заболеваемости коронавирусом в конце мая 2023 года в Ростовской области вполне возможен. Но цифры вряд ли будут близки к прошлогодним, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что Роспотребнадзор предупредил россиян о новой волне коронавируса. Рост заболеваемости ожидается в конце мая. Спровоцировать его может якобы появление и распространение нового штамма коронавируса «арктур». Но вводить ограничения пока не планируется.

«Прогнозы Роспотребнадзора научно обоснованы и просчитаны, поэтому к ним нужно прислушиваться. И, независимо от уровня подъема заболеваемости ковидом, к этому необходимо быть готовыми и медикам, и жителям нашего региона», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Новая волна коронавируса ожидается в Ростовской области в конце мая
Узнать подробнее

Ростовские доктора сходятся во мнении, что ковид уверенно становится сезонным ОРВИ. И хотя, по их словам, подъем заболевания вполне возможен,  появление нового субварианта вряд ли приведет к введению эпидемических ограничений.

Ранее RostovGazeta сообщала, как изменился коронавирус в 2023 году.

«Такой же коварный»: ростовский врач разъяснил, как изменился коронавирус в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Только за сутки 328 человек заразились коронавирусом в Ростовской областиСмертность населения Ростовской области упала после пандемии коронавируса на 21,8%Глава донского Роспотребнадзора Ковалев заявил, что коронавирус еще не победили
#Дарья Демидова#Коронавирус COVID-19#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь
Ростовские казаки заявили, что не отсиживаются в «теплом тылу» зоны СВО
Сегодня, 12:57
Ростовский депутат Бородай рассказал, когда именно начнется контрнаступление ВСУ
Сегодня, 12:56
Водитель лишился ног, засмотревшись на работу пожарных в Ростовской области
Сегодня, 12:29
Жителей в Ростовской области предупредили об ухудшениях качества воды в апреле
Сегодня, 12:27
Юрист Габович разъяснил, могут ли вручить повестку на улице в Ростовской области
Сегодня, 12:00
В Ростове автобусы вернулись к работе по зимнему расписанию после жалобы
Сегодня, 06:35