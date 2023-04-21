«Прогнозы Роспотребнадзора научно обоснованы и просчитаны, поэтому к ним нужно прислушиваться. И, независимо от уровня подъема заболеваемости ковидом, к этому необходимо быть готовыми и медикам, и жителям нашего региона», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.