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Published Сегодня, 13:03

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Updated Сегодня, 13:05

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Выплаты кредиторам обанкротившегося банка «Донинвест» начнутся в мае

21 апреля 2023, 13:03
Фото: Яндекс.Карты
Имущество обанкротившегося банка «Донинвест» продали за 539 млн рублей
На расчеты с кредиторами банка «Донинвест», который признали банкротом, направят 539,4 миллиона рублей, сообщает «Агентство по страхованию вкладов».

Эти деньги были получены от продажи имущества должностных лиц, которые контролировали кредитную организацию. Выплаты кредиторам планируется начать со 2 мая 2023 года.

Напомним, что «Донинвест» признали несостоятельным еще в декабре 2014 года. Первоначально организацию лишили лицензии за «высокорискованную кредитную политику, связанной с размещением денег в низкокачественные активы».

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В результате началась распродажа имущества кредитной компании.

Ранее стало известно, что имущество ремонтного завода хотят распродать в Ростовской области за 190 миллионов рублей. 

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