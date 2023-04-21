Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Эти деньги были получены от продажи имущества должностных лиц, которые контролировали кредитную организацию. Выплаты кредиторам планируется начать со 2 мая 2023 года.
Напомним, что «Донинвест» признали несостоятельным еще в декабре 2014 года. Первоначально организацию лишили лицензии за «высокорискованную кредитную политику, связанной с размещением денег в низкокачественные активы».
В результате началась распродажа имущества кредитной компании.
Ранее стало известно, что имущество ремонтного завода хотят распродать в Ростовской области за 190 миллионов рублей.